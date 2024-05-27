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Жінка-військова не бачила сина два роки — з окупації вдалося повернути 11-річного хлопця

27 травня 2024 16:05
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Жінка-військова не бачила сина два роки — з окупації вдалося повернути 11-річного хлопця
Жінка з дитиною очікують на транспорт. Фото: BBC
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

З окупованої території України вдалося повернути 11-річного хлопця. Він є сином жінки-військовослужбовиці. 

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства реінтеграції у понеділок, 27 травня. 

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У Мінреінтеграції розповіли, що Денис, так звати хлопця, перебував неподалік окупованого Маріуполя та проживав у літньої родички. З матір'ю не бачився понад 2 роки.

"Самотужки переправити дитину на контрольовану Урядом України територію змоги не було. Жінка майже не сподівалася вирішити це питання, але в душі плекала надію на зустріч", — йдеться у повідомленні.

Допомогли у поверненні хлопця представники Мінреінтеграції та громадська спілка "Українська мережа за права дитини".

Як зазначає влада, зараз хлопчик та мама перебувають у безпеці.

Раніше Україні вдалося повернути ще 13 українських дітей. Сімох було вивезено з тимчасово окупованих територій, ще шістьох повернули з РФ.

Нагадаємо, омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що Кабінет Міністрів схвалив нову постанову. Документ спрямований на співпрацю в пошуку, поверненні й забезпеченні соціального захисту дітей. 

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