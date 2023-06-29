Білорусь отримала ядерну зброю вже давно, - нардеп

Олександр Лукашенко та міністр оборони РБ Віктор Хрєнін. Фото: president.gov.by

Російська ядерна зброя вже давно розміщена на території Білорусі, і в Україні про це знають.

Таку інформацію озвучив в ефірі YouTube-каналу Новини.LIVE народний депутат Євгеній Шевченко, який був залучений ГУР до наведення контактів з Олександром Лукашенком на початку широкомасштабного вторгнення.

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За словами Євгенія Шевченка, США заявляють, що поки що не помітили фактів появи та розміщення російської ядерної зброї у Білорусі, тому що вона розміщена там вже давно.

"Вона там ще з минулого року була, тому вони її й не помітили. Це я вам відкриваю секрет: вона там є. І ми це знаємо давно — я маю на увазі, Україну. Це на Заході не знали, а ми в Україні знаємо це вже давно", — сказав депутат.

Також Шевченко зазначив, що Олександр Лукашенко може користуватися ядерною зброєю самостійно, без узгодження з Росією.

"Тактична ядерна зброя відрізняється від стратегічної тим, що у тактичної є алгоритм пуску і наведення, а стратегічна наведена раз і назавжди, і отам потрібна "кнопка". Для тактичної ядерної зброї "кнопки" не потрібно. Тому Білорусь буде повністю управляти цією зброєю. І не треба себе переконувати, що це не так, що та зброя просто буде стояти там, як металобрухт", — заявив він.

Нагадаємо, 25 травня міністр оборони РФ Сергій Шойгу та його білоруський колега Віктор Хрєнін підписали документ про розміщення російської тактичної ядерної зброї у Білорусі. Водночас, згідно з останнім соціологічним опитуванням, нанесення ядерного удару по Україні підтримує кожний шостий росіянин.

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