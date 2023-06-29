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Лукашенко получил ядерное оружие еще в прошлом году, — нардеп Шевченко

29 июня 2023 12:45
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист
Беларусь получила ядерное оружие уже давно, - нардеп
Александр Лукашенко и министр обороны РБ Виктор Хренин. Фото: president.gov.by
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист

Российское ядерное оружие уже давно находится на территории Беларуси, и в Украине об этом знают.

Такую информацию озвучил в эфире YouTube-канала Новини.LIVE народный депутат Евгений Шевченко, которого ГУР привекло к наведению контактов с Александром Лукашенко в начале широкомасштабного вторжения.

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По словам Евгения Шевченко, США заявляют, что пока не заметили фактов появления и размещения российского ядерного оружия в Беларуси, потому что оно размещено там уже давно.

"Оно там еще с прошлого года было, поэтому они его и не заметили. Это я вам открываю секрет: оно там есть. И мы это знаем давно — я имею в виду Украину. Это на Западе не знали, а мы в Украине знаем это уже давно", — сказал депутат.

Также Шевченко отметил, что Александр Лукашенко может пользоваться ядерным оружием самостоятельно, без согласования с Россией.

"Тактическое ядерное оружие отличается от стратегического тем, что у тактического есть алгоритм пуска и наведения, а стратегическое наведено раз и навсегда, и там нужна "кнопка". Для тактического ядерного оружия "кнопки" не нужно. Поэтому Беларусь будет полностью управлять этим оружием. И не надо себя убеждать, что это не так, что оружие просто будет стоять там, как металлолом", — заявил он.

Напомним, 25 мая министр обороны РФ Сергей Шойгу и его белорусский коллега Виктор Хренин подписали документ о размещении российского тактического ядерного оружия в Белоруссии. В то же время, согласно последнему социологическому опросу, нанесение ядерного удара по Украине поддерживает каждый шестой россиянин.

Также Новини.LIVE рассказали, можно ли укрыться от ядерного удара в киевском метро и как вести себя в укрытии во время ядерной опасности.

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