Беларусь получила ядерное оружие уже давно, - нардеп

Александр Лукашенко и министр обороны РБ Виктор Хренин. Фото: president.gov.by

Российское ядерное оружие уже давно находится на территории Беларуси, и в Украине об этом знают.

Такую информацию озвучил в эфире YouTube-канала Новини.LIVE народный депутат Евгений Шевченко, которого ГУР привекло к наведению контактов с Александром Лукашенко в начале широкомасштабного вторжения.

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По словам Евгения Шевченко, США заявляют, что пока не заметили фактов появления и размещения российского ядерного оружия в Беларуси, потому что оно размещено там уже давно.

"Оно там еще с прошлого года было, поэтому они его и не заметили. Это я вам открываю секрет: оно там есть. И мы это знаем давно — я имею в виду Украину. Это на Западе не знали, а мы в Украине знаем это уже давно", — сказал депутат.

Также Шевченко отметил, что Александр Лукашенко может пользоваться ядерным оружием самостоятельно, без согласования с Россией.

"Тактическое ядерное оружие отличается от стратегического тем, что у тактического есть алгоритм пуска и наведения, а стратегическое наведено раз и навсегда, и там нужна "кнопка". Для тактического ядерного оружия "кнопки" не нужно. Поэтому Беларусь будет полностью управлять этим оружием. И не надо себя убеждать, что это не так, что оружие просто будет стоять там, как металлолом", — заявил он.

Напомним, 25 мая министр обороны РФ Сергей Шойгу и его белорусский коллега Виктор Хренин подписали документ о размещении российского тактического ядерного оружия в Белоруссии. В то же время, согласно последнему социологическому опросу, нанесение ядерного удара по Украине поддерживает каждый шестой россиянин.

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