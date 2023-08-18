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Лукашенко погрожує Заходу ядерною зброєю

18 серпня 2023 14:59
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Валерія Пержун
редактор
Лукашенко погрожує Заходу ядерною зброєю
Президенти Білорусі та РФ О. Лукашенко та В. Путін. Фото: REUTERS/Alexander Demyanchuk
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Валерія Пержун
редактор

У четвер, 17 серпня, у етері державного телебачення Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що РБ готова використати ядерну зброю. Білоруський диктатор вважає, що навколо кордонів його держави зростає напруга з країнами НАТО.

Про це пише CNN.

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Як відомо РФ використовувала Білорусь, як один зі своїх стартових майданчиків для вторгнення в Україну ще на початку 2022 року.

В інтерв'ю державному інформаційному агентству Белта Лукашенко заявив, що Білорусь "ніколи не втягнеться в цю війну", якщо українці не перетнуть її кордон. Але додав: "Ми продовжимо допомагати Росії, вони наш союзник".

Тож не дивно, що у червні Путін заявив про перевезення ядерних боєголовок до Білорусі. 

Водночас за інформацією розвідувального управління оборони США "не було жодних причин" для передачі ядерного потенціалу РБ.

"Незрозуміло, скільки російського ядерного арсеналу нещодавно було перевезено до Білорусі, і офіційні особи США та Заходу публічно не підтвердили, що будь-яка зброя була передана", — пише ЗМІ.

Однак Лукашенко намагається переконати Захід у зворотньому та заявив, що в разі провокацій – особливо з боку сусідніх країн НАТО, таких як Польща, Литва та Латвія — Білорусь "негайно відповість усім, що у нас є", включаючи ядерну зброю.

"Ми привезли сюди ядерну зброю не для того, щоб когось налякати. Так, ядерна зброя є сильним фактором стримування. Але це тактична ядерна зброя, а не стратегічна. Тому ми її використаємо негайно, як тільки проти нас почнеться агресія", — заявив білоруський диктатор.

Нагадаємо, Лукашенко зізнався, що частина російської армії вдерлася в Україну з території Білорусі.

Також у ДПС назвали точну кількість вагнерівців у Білорусі.

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