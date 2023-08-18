Лукашенко угрожает Западу ядерным оружием

Президенты Белоруссии и РФ А. Лукашенко и В. Путин. Фото: REUTERS/Alexander Demyanchuk

В четверг, 17 августа, в эфире государственного телевидения Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что РБ готов использовать ядерное оружие. Белорусский диктатор считает, что вокруг границ его государства растет напряжение со странами НАТО.

Об этом пишет CNN.

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Как известно, РФ использовала Беларусь, как одну из своих стартовых площадок для вторжения в Украину еще в начале 2022 года.

В интервью государственному информационному агентству Белта Лукашенко заявил, что Беларусь "никогда не втянется в эту войну", если украинцы не пересекут ее границу. Но добавил: "Мы продолжим помогать России, они — наш союзник".

Неудивительно, что в июне Путин заявил о перевозке ядерных боеголовок в Беларусь.

В то же время, по информации разведывательного управления обороны США "не было никаких причин" для передачи ядерного потенциала РБ.

"Непонятно, сколько российского ядерного арсенала недавно было перевезено в Беларусь, и официальные лица США и Запада публично не подтвердили, что любое оружие было передано", — пишет СМИ.

Однако Лукашенко пытается убедить Запад в обратном и заявил, что в случае провокаций – особенно со стороны соседних стран НАТО, таких как Польша, Литва и Латвия — Беларусь "немедленно ответит всем, что у нас есть", включая ядерное оружие.

"Мы привезли сюда ядерное оружие не для того, чтобы кого-то напугать. Да, ядерное оружие является сильным сдерживающим фактором. Но это тактическое ядерное оружие, а не стратегическое. Поэтому мы его используем немедленно, как только против нас начнется агрессия", — заявил белорусский диктатор.

Напомним, Лукашенко признался, что часть российской армии ворвалась в Украину с территории Беларуси.

Также в ГНС назвали точное количество вагнеровцев в Беларуси.