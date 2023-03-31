лукашенко рассказал, зачем ему ядерное оружие рф на территории беларуси
Самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко рассказал, для чего нужно российское ядерное оружие на территории его страны. По его словам, в беларуси готовится "государственный переворот". лукашенко заявил, что страну хотят "втянуть в войну".
Об этом лукашенко сказал во время послания белорусскому народу и парламенту.
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"беларусь пытаются втянуть в войну. Особенно стараются наши соседи, эти факты не скроешь. Полным ходом идет формирование каких-то полков для дальнейшего переворота в беларуси, придет время — мы вам выложим это все. Сегодня не время, идет кропотливая закрытая работа. Но поверьте на слово, я вас никогда не обманывал. Они готовятся вторгнуться на территорию беларуси, чтобы уничтожить нашу страну. Делают из наших боевиков, а по-простому — бандитов, которых не жалко. Им их не жалко. Мы тоже имеем эту информацию. Первый опыт они сегодня приобретают в Украине. Правда, больше, чем пушечное мясо", — заявил лукашенко.
Самопровозглашенный президент беларуси подчеркнул, что именно поэтому "при складывающихся обстоятельствах" он начал переговоры с путиным о возвращении в страну ядерного оружия.
"Я не пытаюсь кого-то запугивать, шантажировать! Я хочу обезопасить белорусское государство и обеспечить мир белорусскому народу. Своей историей, всем своим существованием мой народ этого заслужил! Под кнутом жить больше не хотим и рабами не будем!", – добавил лукашенко.
Напомним, минск и москва договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории беларуси. Об этом будто бы давно просил самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко.
Также мы писали, что александр лукашенко пригрозил Украине и всему миру "страшным уроком" от россии. лукашенко назвал недопустимым поставки в Украину британских снарядов с обедненным ураном.
Добавим, Европейский Союз принял решение расширить список лиц и учреждений из беларуси, которые подпадают под санкции в связи с их участием в российской агрессии против Украины и нарушениями прав человека в беларуси. Также ЕС продолжает действие санкций.