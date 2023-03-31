лукашенко рассказал, зачем ему ядерное оружие рф на территории беларуси

александр лукашенко

Самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко рассказал, для чего нужно российское ядерное оружие на территории его страны. По его словам, в беларуси готовится "государственный переворот". лукашенко заявил, что страну хотят "втянуть в войну".

Об этом лукашенко сказал во время послания белорусскому народу и парламенту.

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"беларусь пытаются втянуть в войну. Особенно стараются наши соседи, эти факты не скроешь. Полным ходом идет формирование каких-то полков для дальнейшего переворота в беларуси, придет время — мы вам выложим это все. Сегодня не время, идет кропотливая закрытая работа. Но поверьте на слово, я вас никогда не обманывал. Они готовятся вторгнуться на территорию беларуси, чтобы уничтожить нашу страну. Делают из наших боевиков, а по-простому — бандитов, которых не жалко. Им их не жалко. Мы тоже имеем эту информацию. Первый опыт они сегодня приобретают в Украине. Правда, больше, чем пушечное мясо", — заявил лукашенко.

Самопровозглашенный президент беларуси подчеркнул, что именно поэтому "при складывающихся обстоятельствах" он начал переговоры с путиным о возвращении в страну ядерного оружия.

"Я не пытаюсь кого-то запугивать, шантажировать! Я хочу обезопасить белорусское государство и обеспечить мир белорусскому народу. Своей историей, всем своим существованием мой народ этого заслужил! Под кнутом жить больше не хотим и рабами не будем!", – добавил лукашенко.

Напомним, минск и москва договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории беларуси. Об этом будто бы давно просил самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко.

Также мы писали, что александр лукашенко пригрозил Украине и всему миру "страшным уроком" от россии. лукашенко назвал недопустимым поставки в Украину британских снарядов с обедненным ураном.

Добавим, Европейский Союз принял решение расширить список лиц и учреждений из беларуси, которые подпадают под санкции в связи с их участием в российской агрессии против Украины и нарушениями прав человека в беларуси. Также ЕС продолжает действие санкций.