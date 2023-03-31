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лукашенко заявил, что в случае нарастания угроз в беларуси разместят стратегическое ядерное оружие

31 марта 2023 15:11
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
александр лукашенко
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко заявил, что готов договориться с путиным разместить стратегическое ядерное оружие в своей стране. По его словам, это пригодится в случае нарастания угроз.

Об этом лукашенко сказал во время послания белорусскому народу и парламенту.

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Подробности

"Если нужно, в беларусь будет введено и стратегическое ядерное оружие", — заявил лукашенко.

К тому же он сообщил, что якобы поручил срочно восстановить в беларуси площадки, где когда-то размещались ракетные комплексы "Тополь".

Напомним, самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко рассказал, для чего нужно российское ядерное оружие на территории его страны. По его словам, в беларуси готовится "государственный переворот". лукашенко заявил, что страну хотят "втянуть в войну".

Также мы писали, что де-факто президент беларуси александр лукашенко заявил, что Польша готовит нападение на беларусь. Для этого нападения поляки якобы готовят белорусских эмигрантов, сейчас воюющих в Украине.

Добавим, Минск и Москва договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории беларуси. Об этом якобы давно просил самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко.

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