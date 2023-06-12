З'ясувалося, навіщо Путін поспішає перекинути ядерну зброю до Білорусі

Розкрито причину намірів Путіна "начинити" Білорусь ядерною зброєю
Російський диктатор Володимир Путін заявив про наміри розмістити на початку липня тактичну ядерну зброю на території Республіки Білорусь. Такі терміни дії можуть бути пов'язані з позитивними змінами для України ситуації на фронтах.
Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.
"Тактично це переміщення нічого не міняє, якщо брати до уваги радіус ураження зброї", — сказав Снєгирьов.
Чому мова йде про липень, додав він, бо російське керівництво добре розуміє, що можливі сценарії розвитку подій на театрі бойових дій в Україні припадуть саме на кінець червня — липень.
"Тому саме з цією метою створюється додаткова зона військово-політичної напруги безпосередньо на кордонах з країнами НАТО", — пояснив військовий аналітик.
Отже це, зазначив він, — якщо не прямий примус до миру, то прямий натяк на те, шо НАТО повинне уповільнити темпи військово-технічної співпраці з Україною, або відповідно натиснути на український політичний провід з метою до перемовин.
Як Путін погрожує ядерною палицею
На минулому тижні президент Росії Володимир Путін заявив, що готовий розмістити ядерну зброю в Білорусі. За словами російського диктатора, це має статись після завершення 7-8 липня підготовки споруд для неї.
Раніше голова ПВК "Вагнер", військовий злочинець Євген Пригожин заявив, що Кремль може завдати тактичного ядерного удару по Бєлгородській області.