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Розкрито причину намірів Путіна "начинити" Білорусь ядерною зброєю

12 червня 2023 13:26
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
З'ясувалося, навіщо Путін поспішає перекинути ядерну зброю до Білорусі
ОТРК "Іскандер" розміщені на території Білорусі і здатні нести ядерний боєзаряд. Фото: РосЗМІ
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

Російський диктатор Володимир Путін заявив про наміри розмістити на початку липня тактичну ядерну зброю на території Республіки Білорусь. Такі терміни дії можуть бути пов'язані з позитивними змінами для України ситуації на фронтах.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

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Дмитро Снєгирьов
Дмитро Снєгирьов. Фото: Новини.LIVE

"Тактично це переміщення нічого не міняє,  якщо брати до уваги радіус ураження зброї", — сказав Снєгирьов.

Чому мова йде про липень, додав він, бо російське керівництво добре розуміє, що можливі сценарії розвитку подій на театрі бойових дій в Україні припадуть саме на кінець червня — липень. 

"Тому саме з цією метою створюється додаткова зона військово-політичної напруги безпосередньо на кордонах з країнами НАТО", — пояснив військовий аналітик. 

Отже це, зазначив він, — якщо не прямий примус до миру, то прямий натяк на те, шо НАТО повинне уповільнити темпи військово-технічної співпраці з Україною, або відповідно натиснути на український політичний провід з метою до перемовин.

Як Путін погрожує ядерною палицею

На минулому тижні президент Росії Володимир Путін заявив, що готовий розмістити ядерну зброю в Білорусі. За словами російського диктатора, це має статись після завершення 7-8 липня підготовки споруд для неї.

Раніше голова ПВК "Вагнер", військовий злочинець Євген Пригожин заявив, що Кремль може завдати тактичного ядерного удару по Бєлгородській області.

 

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