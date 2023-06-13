Лукашенко заявил, в какой момент готов применить "ядерку" против Украины

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Фото: росСМИ

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов применить ядерное оружие против Украины в том случае, если с украинской стороны будет агрессия против Минска. Об этом Лукашенко сказал во время рабочей поездки в Минскую область.

Об этом сообщает издание Belta.

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На вопрос журналистов, для чего Белоруссии необходимо размещение тактического ядерного оружия, Лукашенко ответил в своем одиозном репертуаре.

"Зачем это нужно? Чтобы ни одна нога каких-то сволочей не ступала больше на белорусскую землю", — сказал самопровозглашенный президент Беларуси.

Лукашенко готов применить ядерное оружие

По словам усатого диктатора, причиной применения такого оружия может быть только одна — агрессия против Беларуси.

"И ответ будет немедленным. Я это заранее говорил уже несколько раз. Я думаю, вряд ли кому-то захочется воевать со страной, имеющей такое оружие. Это оружие сдерживания. Не дай бог мне придется принимать решение на применение этого оружия в настоящее время. Но никаких колебаний не будет, если только против нас будет агрессия", — сказал Лукашенко.

Напомним, ранее мы писали, что российский диктатор Владимир Путин продолжает пугать мир своей ядерной палкой. На прошлой неделе он заявил, что окончательно было принято решение о размещении в начале июля тактического ядерного оружия на территории Республики Беларусь.

Такие сроки действия могут быть связаны с позитивными изменениями для Украины ситуации на фронтах .