МАГАТЕ просуває план безпеки на ЗАЕС перед українським контрнаступом

Місія експертів МАГАТЕ на Запорізькій АЕС. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko//File Photo

МАГАТЕ наполягає на укладенні угоди щодо забезпечення безпеки на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС напередодні українського контрнаступу. Наглядовий орган вважає, що війська пройдуть безпосередньо через потенційно небезпечний об'єкт.

Про це повідомляє The Washington Post.

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Американські та європейські дипломати розповіли, що після майже дев'яти місяців невдалих спроб укласти угоду між Україною та Росією про створення захисної зони навколо Запорізької атомної електростанції, Рафаель Гроссі наполягає на новій пропозиції щодо зменшення можливості катастрофічної ядерної катастрофи. Він планує представити список з п'яти принципів для схвалення Радою Безпеки ООН наприкінці цього місяця.

"Однак досягнення консенсусу між постійними членами Ради залишається складним завданням, враховуючи напружені відносини між Москвою та Вашингтоном, а також небажання Києва дозволити світовим державам виступати посередниками у будь-якій угоді, окрім повного виведення російських військ з Енергодара, міста, де розташована електростанція, та здачі станції", — йдеться у матеріалі.

За словами двох дипломатів, знайомих з ходом переговорів, план Гроссі включає п'ять принципів:

заборона на розміщення важкої військової техніки і військовослужбовців на території станції;

заборона на ведення вогню з території станції і в бік станції, включаючи заборону нападу на персонал, що знаходиться на об'єкті;

захист всіх систем безпеки на станції;

захист всіх зовнішніх ліній електропередач;

моніторинг дотримання вищезгаданих принципів.

Представник МАГАТЕ повідомив, що Гроссі "продовжує вести інтенсивні переговори з усіма залученими сторонами з метою забезпечення захисту Запорізької атомної електростанції. У цьому контексті Генеральний директор також перебуває в тісному контакті з членами Ради Безпеки ООН".

Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу сьогодні вночі, 22 травня, о 5:26 відключилась остання високовольтна лінія передач Дніпровська 750кВ на Запорізькій атомній електростанції. Загарбники всьоме ставлять під ризик ядерну та радіаційну безпеку всього світу.

Також ми писали, що голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що вкрай стурбований реальними загрозами безпеки, з якими стикається Запорізька АЕС. Ситуація навколо станції стає все більш непередбачуваною та потенційно небезпечною.

Додамо, окупаційний контингент на Запорізькій АЕС готується до контрнаступу ЗСУ. Росіяни викопали нові траншеї та встановили додаткові міни.