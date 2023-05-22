МАГАТЭ продвигает план безопасности на ЗАЭС перед украинским контрнаступлением

Миссия экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko//File Photo

МАГАТЭ настаивает на заключении соглашения по обеспечению безопасности на временно оккупированной Запорожской АЭС в преддверии украинского контрнаступления. Надзорный орган считает, что войска пройдут непосредственно через потенциально опасный объект.

Об этом сообщает The Washington Post.

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План безопасности на Запорожской АЭС

Американские и европейские дипломаты рассказали, что после почти девяти месяцев неудачных попыток заключить соглашение между Украиной и Россией о создании защитной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции, Рафаэль Гросси настаивает на новом предложении по уменьшению возможности катастрофической ядерной катастрофы. Он планирует представить список из пяти принципов для одобрения Советом Безопасности ООН в конце этого месяца.

"Однако достижение консенсуса между постоянными членами Совета остается сложной задачей, учитывая напряженные отношения между Москвой и Вашингтоном, а также нежелание Киева разрешить мировым государствам выступать посредниками в любом соглашении, кроме полного вывода российских войск из Энергодара, города, где расположена электростанция, и сдачи станции", — говорится в материале.

По словам двух дипломатов, знакомых с ходом переговоров, план Гросси включает в себя пять принципов:

запрет на размещение тяжелой военной техники и военнослужащих на территории станции;

запрет на ведение огня с территории станции и в сторону станции, включая запрет нападения на находящийся на объекте персонал;

защита всех систем безопасности на станции;

защита всех наружных линий электропередач;

мониторинг соблюдения упомянутых принципов.

Представитель МАГАТЭ сообщил, что Гросси "продолжает вести интенсивные переговоры со всеми вовлеченными сторонами в целях обеспечения защиты Запорожской атомной электростанции. В этом контексте Генеральный директор также находится в тесном контакте с членами Совета Безопасности ООН".

Напомним, в результате российских обстрелов сегодня ночью, 22 мая, в 5:26 отключилась последняя высоковольтная линия передач Днепровская 750кВ на Запорожской атомной электростанции. Захватчики в седьмой раз ставят под риск ядерную и радиационную безопасность всего мира.

Также мы писали, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что крайне озабочен реальными угрозами безопасности, с которыми сталкивается Запорожская АЭС. Ситуация вокруг станции становится все более непредсказуемой и потенциально опасной.

Добавим, оккупационный контингент на Запорожской АЭС готовится к контрнаступлению ВСУ. Россияне вырыли новые траншеи и установили дополнительные мины.