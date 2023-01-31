Буданов заявил, что Украина должна сделать все, чтобы к лету вернуть Крым

Должны сделать все, чтобы к лету Крым вернулся домой, — Буданов
В этом году россия сосредоточится на оккупации большей территории Донецкой и Луганской областей. В то же время, к лету Украина должна вернуть себе Крым.
Об этом в интервью The Washington Post заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов.
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По словам Буданова, возобновление наступления из Беларуси маловероятно. Такой шаг может свидетельствовать о намерении отвлечь и разделить силы обороны.
Он подчеркнул, что "мы должны сделать все, чтобы к лету Крым вернулся домой". На вопрос, считает ли он, что заход украинских войск в оккупированный Крым будет побуждать президента рф путина применить ядерное оружие, начальник ГУР МО Украины отметил:
"Это неправда. И Крым нам вернут. Я вам больше скажу: все началось в Крыму в 2014 году, и на этом все закончится", — сказал Буданов.
Он добавил, что россия пытается запугать ядерным оружием.
"Россия — страна, от которой можно ожидать многого, но не откровенного идиотизма. Извините, но этого не произойдет. Нанесение ядерного удара приведет не просто к военному поражению россии, а к распаду россии. И они это очень хорошо знают", — отметил Буданов.
Напомним, СМИ писали, что битва за Крым станет решающей в российско-украинской войне. Однако она будет "чрезвычайно кровопролитной".
Также мы писали, что наличие у Вооруженных сил Украины высокоточных дальнобойных ракет GLSDB повышает радиус поражения позиций врага. К тому же это оружие позволит украинским Силам обороны взять под контроль передвижение российских оккупантов и их техники в любой точке Крыма.