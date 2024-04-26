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Майор запасу НГУ Гетьман заявив, що ЗСУ доведеться відступити на окремих ділянках фронту

26 квітня 2024 03:46
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Майор запасу НГУ Гетьман заявив, що ЗСУ доведеться відступити на окремих ділянках фронту
Бійці Збройних сил України на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Майор запасу Національної гвардії України, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман заявив, що російські окупанти зазнають величезних втрат, просуваючись навіть не на кілометр, а на десятки-сотні метрів. Попри це бійцям Збройних сил України доведеться тимчасово відступити на деяких ділянках передової.

Про це Олексій Гетьман розповів в ефірі КИЇВ24 у четвер, 25 квітня.

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Військовий зазначив, що це майже позиційна війна, однак росіяни сконцентрували практично всі свої сили і готуються до подальшого підсилення, плануючи залучити ще 500 тисяч особового складу.

"Очевидно, немає в нас таких сил, такої кількості людей, щоби просто стримувати їх, не відходячи ні на метр. Це, на жаль, правила війни. Немає такої армії, яка би під час наступу армії ворожої тримала позиції і не відходила ніде ні на один сантиметр", — додав Гетьман.

Як ЗСУ нищать ворога на передовій

Нагадаємо, що українські військові щодня успішно ліквідовують російських окупантів та ворожу техніку. Бійці показали, як залишили ворога без бронетехніки на Бахмутському напрямку.

Також ми писали, що миколаївські морські піхотинці продемонстрували вражаючу майстерність у завданні ударів по позиціях ворога, нищачи особовий склад та військову техніку.

Додамо, що провідні західні ЗМІ спрогнозували новий наступ ЗСУ після нової допомоги союзників. Відомо, коли воно трапиться.

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