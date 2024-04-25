Військові показали ефектні кадри знищення бронетехніки РФ на Бахмутському напрямку

Російська БМП на Бахмутському напрямку. Фото: скриншот з відео

Українські військові щодня успішно ліквідовують російських окупантів та ворожу техніку. Бійці показали, як залишили ворога без бронетехніки на Бахмутському напрямку.

Відео опублікувала П'ята окрема штурмова Київська бригада Сухопутних військ ЗСУ у Telegram у четвер, 25 квітня.

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Військові наголосили, що це марна справа — тікати від українських FPV-дронів.

"Кожну "бляшанку" окупантів буде перетворено на металобрухт", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, військові ССО знищили зенітно-ракетний комплекс "Бук-М1". Він був знешкоджений до того, як встиг запустити ракети.

Також головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський показав результати роботи українських оборонців. На оприлюднених кадрах можна побачити, як військові знищують ворога вдень і вночі.