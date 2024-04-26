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Майор запаса НГУ Гетман заявил, что ВСУ придется отступить на отдельных участках фронта

26 апреля 2024 03:46
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Майор запаса НГУ Гетман заявил, что ВСУ придется отступить на отдельных участках фронта
Бойцы Вооруженных сил Украины на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Майор запаса Национальной гвардии Украины, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетман заявил, что российские оккупанты несут огромные потери, продвигаясь даже не на километр, а на десятки-сотни метров. Несмотря на это, бойцам Вооруженных сил Украины придется временно отступить на некоторых участках передовой.

Об этом Алексей Гетман рассказал в эфире КИЇВ24 в четверг, 25 апреля.

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Прогноз ситуации на фронте

Военный отметил, что это почти позиционная война, однако россияне сконцентрировали практически все свои силы и готовятся к дальнейшему усилению, планируя привлечь еще 500 тысяч личного состава.

"Очевидно, нет у нас таких сил, такого количества людей, чтобы просто сдерживать их, не отходя ни на метр. Это, к сожалению, правила войны. Нет такой армии, которая бы во время наступления вражеской армии держала позиции и не отходила нигде ни на один сантиметр", — добавил Гетман.

Как ВСУ уничтожают врага на передовой

Напомним, что украинские военные ежедневно успешно ликвидируют российских оккупантов и вражескую технику. Бойцы показали, как оставили врага без бронетехники на Бахмутском направлении.

Также мы писали, что николаевские морские пехотинцы продемонстрировали поразительное мастерство в нанесении ударов по позициям врага, уничтожая личный состав и военную технику.

Добавим, что ведущие западные СМИ спрогнозировали новое наступление ВСУ после новой помощи союзников. Известно, когда оно случится.

ВСУ
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атака
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