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Почти тысяча ликвидированных оккупантов за сутки: в Генштабе проинформировали, сколько техники и солдат потеряла рф

1 февраля 2023 10:00
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
Потери оккупантов на 1 февраля — данные Генштаба ВСУ
Потери врага по состоянию на 1 февраля
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

В Украине длится триста сорок третьи сутки российского широкомасштабного вторжения. За это время украинские бойцы уничтожили почти 129 тысяч российских оккупантов, 920 из них только за вчера.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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За 31 января украинские защитники уничтожили на фронтах войны около 920 российских оккупантов. Кроме того, за сутки враг потерял восемь танков, четыре боевых бронированных машин, 10 артиллерийских систем, четыре РСЗО и 13 единиц автомобильной техники.

Общие потери армии рф за время войны

Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:

  • личного состава — около 128 420 (+920) человек ликвидировано;
  • танков — 3 209 (+8) ед.;
  • боевых бронированных машин — 6 382 (+4) ед.;
  • артиллерийских систем — 2 207 (+10) ед.;
  • РСЗО — 458 (+4) ед.;
  • средств ПВО — 221 (+0) ед.;
  • самолетов — 293 (+0) ед.;
  • вертолетов — 284 (+0) ед.;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 1951 (+0);
  • крылатых ракет — 796 (+0);
  • кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5061 (+13) ед.;
  • специальной техники — 200 (+0).

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Как известно, за 30 января украинские защитники уничтожили 850 российских оккупантов. Кроме того, за сутки россияне потеряли девять боевых бронированных машин, четыре БпЛА и семь единиц автомобильной техники.

Также ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что на территории Луганской области из-за больших потерь российские оккупанты открыли еще один военный госпиталь. Степень тяжести ранений россияне обычно занижают и не ведут их учет.

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