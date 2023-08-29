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Маляр назвала головну ціль російських ІПСО проти України

29 серпня 2023 19:23
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Маляр назвала головну ціль російських ІПСО проти України
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Фото: Міноборони
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр наголосила, що ціль номер один для росіян — наша мобілізація. Окупанти намагаються її дискредитувати.

Про це Ганна Маляр сказала в ефірі телемарафону.

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За словами Маляр, росіяни поширюють наратив: "Чому я буду мобілізуватися, якщо у військкоматі сидить хабарник". Вона наголосила, що українці повинні розуміти, що якби не було мобілізації, уже б не було країни.

"Для них важливо вистрілити інформаційно по двох речах. Дискредитувати нас як отримувача зброї — це вони на заході працюють, щоб нам не давали зброю. А другий фактор — це мобілізація. І ми повинні як доросле суспільство розуміти, що якби не було мобілізації, уже б не було України", — зазначила Маляр.

Нагадаємо, голова Міноборони України Олексій Резніков розповів, чи буде в країні нова хвиля мобілізації. При цьому чиновник наголосив на стабільності ситуації в мобілізаційному складі української військової структури.

Також ми писали, що російські пропагандисти продовжують примножувати вигадки щодо війни з Україною. Цього разу мережею поширили фейк про те, що у країнах ЄС нібито мобілізуватимуть українських біженців до лав ЗСУ.

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