Маляр назвала главную цель российских ИПСО против Украины

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Фото: Минобороны

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подчеркнула, что цель номер один для россиян — наша мобилизация. Оккупанты пытаются ее дискредитировать.

Об этом Анна Маляр сказала в эфире телемарафона.

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По словам Маляр, россияне распространяют нарратив: "Почему я буду мобилизоваться, если в военкомате сидит взяточник". Она подчеркнула, что украинцы должны понимать, что если бы не было мобилизации, уже не было бы страны.

"Для них важно выстрелить информационно по двум вещам. Дискредитировать нас как получателя оружия — это они на западе работают, чтобы нам не давали оружие. А второй фактор — это мобилизация. И мы должны как взрослое общество понимать, что если бы не было мобилизации, уже бы не было Украины", — отметила Маляр.

Напомним, глава Минобороны Украины Алексей Резников рассказал, будет ли в стране новая волна мобилизации. При этом чиновник отметил стабильность ситуации в мобилизационном составе украинской военной структуры.

Также мы писали, что российские пропагандисты продолжают приумножать выдумки о войне с Украиной. На этот раз сетью распространили фейк о том, что в странах ЕС будут мобилизовать украинских беженцев в ряды ВСУ.