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Маляр назвала територіальні здобутки ЗСУ під час контрнаступу на півдні

26 червня 2023 09:53
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Маляр назвала територіальні здобутки ЗСУ під час контрнаступу на півдні
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Фото: "АрміяInform"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Сили оборони України звільнили під час літнього контрнаступу на південному фронті близько 130 кв. км. За тиждень українська армія здійснила майже 9 тисяч вогневих завдань на Таврійському напрямку.

Про це заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила під час включення із Military Media Center.

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Контрнаступ триває

За словами Маляр, Сили оборони України продовжують наступати на двох напрямках:

  • Бердянському;
  • Мелітопольському.

"Минулого тижня там відбувалось вирівнювання фронту, покращення оперативно-тактичного положення і в результаті цього було звільнено 17 кв. км", — зазначила заступниця Олексія Резнікова.

Загальна площа звільненої за час контрнаступу території України становить близько 130 кв. км.

Ганна Маляр про успіхи контрнаступу ЗСУ
Ганна Маляр про успіхи контрнаступу ЗСУ

Обстріли на півдні

За минулий тиждень, зазначила Ганна Маляр, на Таврійському напрямку російські окупанти майже 4 тисячі разів обстрілювали позиції Сил оборони України.

Разом з тим, українська армія виконала за цей же період на цьому ж напрямку майже 9 тисяч вогневих завдань.

Нагадаємо, що за літнім контрнаступом ЗСУ можна стежити в режимі онлайн.

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