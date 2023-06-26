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Маляр назвала территориальные достижения ВСУ во время контрнаступления на юге

26 июня 2023 09:53
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Маляр назвала территориальные достижения ВСУ во время контрнаступления на юге
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Фото: "АрмияInform"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Силы обороны Украины освободили во время летнего контрнаступления на южном фронте около 130 кв. км. За неделю украинская армия осуществила около 9 тысяч огневых задач на Таврическом направлении.

Об этом заместитель министра обороны Анна Маляр заявила во время включения из Military Media Center.

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Контрнаступление продолжается

По словам Маляр, Силы обороны Украины продолжают наступать по двум направлениям:

  • Бердянском;
  • Мелитопольском.

"На прошлой неделе там происходило выравнивание фронта, улучшение оперативно-тактического положения и в результате было освобождено 17 кв. км", — отметила заместитель Алексея Резникова.

Общая площадь освобожденной за время контрнаступления территории Украины составляет около 130 кв. км.

Анна Маляр об успехах контрнаступления ВСУ
Анна Маляр об успехах контрнаступления ВСУ

Обстрелы на юге

За прошедшую неделю, отметила Анна Маляр, на Таврическом направлении российские оккупанты почти 4 тысячи раз обстреливали позиции Сил обороны Украины.

Вместе с тем украинская армия выполнила за этот же период на этом же направлении почти 9 тысяч огневых задач.

Напомним, что за летним контрнаступлением ВСУ можно следить в режиме онлайн.

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