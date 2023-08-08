Маляр пояснила, чому окупанти ширять фейки про свій відступ

Російський солдат визирає з танку. Фото: росЗМІ

Окупанти ширять фейки про свій нібито відступ з окупованих територій. Таким чином вони намагаються ввести в оману учасників українського руху опору і знищити їх.

Про це заявила заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр.

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Маляр написала на своїй сторінці у Telegram, що у місті Каховка та інших населених пунктах Херсонської області противник поширював фейки про відведення окупаційних військ та проводив демонстраційні дії так званого масового переміщення військової техніки.

В цей час ворожі агенти провокували людей на вільне висловлювання та передавали інформацію про них до так званих "правоохоронних органів" окупантів.

Крім того, окупантами було здійснено навмисне відключення абонентів від операторів російського мобільного зв’язку й дротового Інтернету. Під час цього заходу вулицями курсували автомобілі, оснащені спеціальним електронним обладнанням для виявлення роботи передавачів інформації.

Раніше ми повідомляли, російські війська на тимчасово окупованих ділянках України посилили контроль за особистою інформацією місцевих жителів. Окупанти перевіряють мобільні пристрої щодо української музики.

Нагадуємо, Служба безпеки України ідентифікувала особи 31 колаборанта, які катували українських патріотів. Зрадники приєдналися до організації окупаційного МВС РФ у Херсонській області.