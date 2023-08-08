Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Маляр пояснила, чому окупанти ширять фейки про свій відступ arrow

Маляр пояснила, чому окупанти ширять фейки про свій відступ

8 серпня 2023 13:12
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Маляр пояснила, чому окупанти ширять фейки про свій відступ
Російський солдат визирає з танку. Фото: росЗМІ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Окупанти ширять фейки про свій нібито відступ з окупованих територій. Таким чином вони намагаються ввести в оману учасників українського руху опору і знищити їх.

Про це заявила заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр.

Читайте також:

Окупанти намагаються викрити бійців руху опору

Маляр написала на своїй сторінці у Telegram, що у місті Каховка та інших населених пунктах Херсонської області противник поширював фейки про відведення окупаційних військ та проводив демонстраційні дії так званого масового переміщення військової техніки.

В цей час ворожі агенти провокували людей на вільне висловлювання та передавали інформацію про них до так званих "правоохоронних органів" окупантів. 

Крім того, окупантами було здійснено навмисне відключення абонентів від операторів російського мобільного зв’язку й дротового Інтернету. Під час цього заходу вулицями курсували автомобілі, оснащені спеціальним електронним обладнанням для виявлення роботи передавачів інформації.

Раніше ми повідомляли, російські війська на тимчасово окупованих ділянках України посилили контроль за особистою інформацією місцевих жителів. Окупанти перевіряють мобільні пристрої щодо української музики.

Нагадуємо, Служба безпеки України ідентифікувала особи 31 колаборанта, які катували українських патріотів. Зрадники приєдналися до організації окупаційного МВС РФ у Херсонській області. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

None

Наша справа: найбільші проблеми столичних мостів, і хто за них відповідальний

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

09:05 У банках стрімко дорожчає долар: курс 29 липня

18:40Відсьогодні в Україні діють нові правила мобілізації: юрист пояснив процедуру

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз