Маляр объяснила, почему оккупанты распространяют фейки о своем отступлении

Российский солдат выглядывает из танка. Фото: росСМИ

Оккупанты распространяют фейки о своем якобы отступлении с оккупированных территорий. Таким образом, они пытаются ввести в заблуждение участников украинского движения сопротивления и уничтожить их.

Об этом заявила заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр.

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Маляр написала на своей странице в Telegram, что в Каховке и других населенных пунктах Херсонской области противник распространял фейки об отводе оккупационных войск и проводил демонстрационные действия так называемого массового перемещения военной техники.

В это время вражеские агенты провоцировали людей на свободное высказывание и передавали информацию о них в так называемые "правоохранительные органы" оккупантов.

Кроме того, оккупантами было произведено умышленное отключение абонентов от операторов российской мобильной связи и проводного Интернета. Во время этого мероприятия по улицам курсировали автомобили, оснащенные специальным электронным оборудованием для обнаружения работы передатчиков информации.

Ранее мы сообщали, что российские войска на временно оккупированных участках Украины усилили контроль за личной информацией местных жителей. оккупанты проверяют мобильные устройства по украинской музыке.

Напоминаем, Служба безопасности Украины идентифицировала личности 31 коллаборанта, которые пытали украинских патриотов. Предатели присоединились к организации оккупационного МВД РФ в Херсонской области.