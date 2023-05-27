Маляр пояснила, чому росіяни стали частіше обстрілювати північ України

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Фото: Facebook/Ганна Маляр

Росія почала інтенсивніше обстрілювати північні регіони України протягом останнього місяця. В прикордонних областях росіяни руйнують цивільну інфраструктуру, адже вони воюють без правил.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в інтерв’ю телеканалу "Рада".

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"Швидше за все, це частина їхньої операції на сході, де вони намагаються вийти на кордони Донецької та Луганської областей, адже на півночі вони хочуть скувати українські війська і тримати у постійній напрузі для того, щоб ми не могли використати підрозділи на інших напрямках", — пояснила вона.

За словами Маляр, всі ці дії працюють на їхній єдиний задум.

Яка ситуація на півночі країни зараз

Оперативне командування "Північ" повідомило про нічні обстріли цієї доби російськими військами прикордонних населених пунктів, а саме Заруцького, Грем'яча, Глухова та Бунякиного — з мінометів і ствольної артилерії.

"Станом на 09:00 27 травня російські війська ще чотири рази обстріляли прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. З 01:05 до 01:10 зафіксовано чотири приходи, ймовірно, ствольна артилерія, в районі н.п. Заруцьке", — йшлося в зведенні.

Інформації щодо втрат серед мирних жителів або ж пошкодження цивільної інфраструктури не було.

Нагадаємо, за минулу добу російські окупанти завдали 20 ракетних ударів. Зокрема по Київській та Дніпропетровській областях застосували 10 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555, що були знищені ЗСУ.