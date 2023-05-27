Маляр розповіла про ситуацію на фронті: на що робить ставку ворог

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Фото: google.com

Епіцентр бойових дій залишається на сході. Проте ворогу не вдається просуватись вглиб території.

Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Читайте також:

Яка ситуація на фронті

За словами Маляр, епіцентр бойових дій залишається на сході. Ворог веде наступальні дії на шести напрямках:

Куп'янському,

Лиманському,

Авдіївському,

Мар‘їнському,

Шахтарському,

Бахмутському.

Разом з тим, по всіх напрямках ворог здійснює артилерійські обстріли та авіаційні удари, на які робить ставку там, де знижується інтенсивність боїв.

Бахмутський напрямок

Основна увага і сили ворога були прикуті саме до Бахмутського напрямку. Там ворог безуспішно наступав, але вцілому наступальна активність знижена. Ворогом зробив ставку на завдання авіаційних ударів та інтенсивних артилерійських обстрілів.

"Вчора і сьогодні там немає активних боїв — ні в місті, ні на флангах. Натомість ворог активно обстрілює околиці міста та підступи до нього. Ми міцно тримаємо зайняті раніше панівні висоти на півночі та півдні від Бахмута. Водночас просування протягом вчора і сьогодні призупинено з метою виконання інших задач", — зазначила Маляр.

Вона заступниця міністра оборони пояснили, що зниження наступальної активності ворога обумовлено тим, що проводиться заміна та перегрупування військ. Ворог намагається посилити власні спроможності.

Куп'янський напрямок

На Куп'янському напрямку ворог намагається зайняти кращі позиції. Поки безуспішно.

Лиманський напрямок

На цьому напрямку ворог веде наступальні дії, але безуспішно.

Авдіївський напрямок

Тут противник вів наступальні дії. Успіху не мав.

Мар'їнський напрямок

На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка.

Шахтарський напрямок

На Шахтарському напрямку ворог завдає авіаударів та обстрілює населені пункти.

Нагадаємо, нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що частина "вагнерівців" дійсно виходять з Бахмута, однак радіти заради, оскільки ворог просто намагається виграти час, аби "перегрупуватися в інших напрямках".