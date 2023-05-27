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Маляр объяснила, почему россияне стали чаще обстреливать север Украины

27 мая 2023 16:22
- Карина Бовсуновская
Маляр объяснила, почему россияне стали чаще обстреливать север Украины
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Фото: Facebook/Анна Маляр
- Карина Бовсуновская

Россия начала более интенсивно обстреливать северные регионы Украины в течение последнего месяца. В приграничных областях россияне рушат гражданскую инфраструктуру, ведь они воюют без правил.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в интервью телеканалу "Рада".

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"Скорее всего, это часть их операции на востоке, где они пытаются выйти на границы Донецкой и Луганской областей, ведь на севере они хотят сковать украинские войска и держать в постоянном напряжении для того, чтобы мы не могли использовать подразделения по другим направлениям", — объяснила она.

По словам Маляр, все эти действия работают по их единому замыслу.

Какая ситуация на севере страны сейчас

Оперативное командование "Север" сообщило о ночных обстрелах этого времени российскими войсками пограничных населенных пунктов, а именно Заруцкого, Гремяча, Глухова и Бунякиного — из минометов и ствольной артиллерии.

"По состоянию на 09:00 27 мая российские войска еще четыре раза обстреляли пограничные территории Черниговской и Сумской областей. С 01:05 до 01:10 зафиксировано четыре прихода, вероятно, ствольная артиллерия, в районе н.п. Заруцкое", — говорилось в сообщении.

Информации относительно потерь среди мирных жителей или повреждения гражданской инфраструктуры не было.

Напомним, за минувшие сутки российские войска нанесли 20 ракетных ударов. В частности, по Киевской и Днепропетровской областях применили 10 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555, которые были уничтожены ВСУ.

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