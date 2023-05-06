Маляр пояснила, як потрібно сприймати слова Пригожина щодо Бахмута

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Фото: Міноборони

Нещодавно окупанти оголосили про виведення "вагнерівців" з Бахмута. Проте ворог не змінив стратегічних цілей щодо захоплення всієї України, тому українцям не потрібно шукати глибокі смисли в анонсованих планах противника.

Про це розповіла заступниця голови Міноборони Ганна Маляр.

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За словами Маляр, українцям ніяк не потрібно сприймати та розцінювати заяви ворога про їхні плани.

"Не треба шукати в них глибокі сенси чи багатоходові комбінації. Ворог не змінив свої плани щодо України. Їх мета — завоювати всю Україну", — розповіла заступниця міністра оборони.

Вона зазначила, що в них не вдався бліцкриг минулого року, тому вони рухаються тепер поетапно. Принаймні намагаються, бо наші захисники не дають їм цього зробити.

"Незалежно від того, що ворог говорить, пише, показує — треба завжди бути готовим до найпідступніших сценаріїв, бо вони саме це і демонструють з початку війни", — наголосила Ганна Маляр.

Нагадаємо, 5 травня ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що за кілька днів відведе "вагнерівців" з Бахмута.

У своєму відступі він "звинуватив чиновників міноборони РФ. Вони, за словами Євгена Пригожина, створили штучний кадровий та снарядний голод для його ПВК.