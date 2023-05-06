Маляр пояснила, як потрібно сприймати слова Пригожина щодо Бахмута
Нещодавно окупанти оголосили про виведення "вагнерівців" з Бахмута. Проте ворог не змінив стратегічних цілей щодо захоплення всієї України, тому українцям не потрібно шукати глибокі смисли в анонсованих планах противника.
Про це розповіла заступниця голови Міноборони Ганна Маляр.
Як розцінювати відео та текстові заяви окупантів про їхні плани
За словами Маляр, українцям ніяк не потрібно сприймати та розцінювати заяви ворога про їхні плани.
"Не треба шукати в них глибокі сенси чи багатоходові комбінації. Ворог не змінив свої плани щодо України. Їх мета — завоювати всю Україну", — розповіла заступниця міністра оборони.
Вона зазначила, що в них не вдався бліцкриг минулого року, тому вони рухаються тепер поетапно. Принаймні намагаються, бо наші захисники не дають їм цього зробити.
"Незалежно від того, що ворог говорить, пише, показує — треба завжди бути готовим до найпідступніших сценаріїв, бо вони саме це і демонструють з початку війни", — наголосила Ганна Маляр.
Нагадаємо, 5 травня ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що за кілька днів відведе "вагнерівців" з Бахмута.
У своєму відступі він "звинуватив чиновників міноборони РФ. Вони, за словами Євгена Пригожина, створили штучний кадровий та снарядний голод для його ПВК.