Маляр объяснила, как нужно воспринимать слова Пригожина о Бахмуте

Заместитель министра обороны Анна Маляр. Фото: Минобороны

Недавно оккупанты объявили о выводе "вагнеровцев" из Бахмута. Однако враг не изменил стратегические цели по захвату всей Украины, поэтому украинцам не нужно искать глубокие смыслы в анонсированных планах противника.

Об этом рассказала заместитель главы Минобороны Анна Маляр.

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По словам Маляр, украинцам никак не нужно воспринимать и расценивать заявления врага об их планах.

"Не нужно искать в них глубокие смыслы или многоходовые комбинации. Враг не изменил свои планы по Украине. Их цель — завоевать всю Украину", — рассказала заместитель министра обороны.

Она отметила, что у них не удался блицкриг в прошлом году, поэтому они двигаются теперь поэтапно. По крайней мере, пытаются, потому что наши защитники не дают им этого сделать.

"Независимо от того, что враг говорит, пишет, показывает — надо всегда быть готовым к коварным сценариям, потому что они именно это и демонстрируют с начала войны", — подчеркнула Анна Маляр.

Напомним, 5 мая главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что через несколько дней уведет "вагнеровцев" из Бахмута.

В своем отступлении он "обвинил чиновников минобороны РФ". Они, по словам Евгения Пригожина, создали искусственный кадровый и снарядный голод для его ЧВК.