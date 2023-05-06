Маляр объяснила, как нужно воспринимать слова Пригожина о Бахмуте
Недавно оккупанты объявили о выводе "вагнеровцев" из Бахмута. Однако враг не изменил стратегические цели по захвату всей Украины, поэтому украинцам не нужно искать глубокие смыслы в анонсированных планах противника.
Об этом рассказала заместитель главы Минобороны Анна Маляр.
Как расценивать видео и текстовые заявления оккупантов об их планах
По словам Маляр, украинцам никак не нужно воспринимать и расценивать заявления врага об их планах.
"Не нужно искать в них глубокие смыслы или многоходовые комбинации. Враг не изменил свои планы по Украине. Их цель — завоевать всю Украину", — рассказала заместитель министра обороны.
Она отметила, что у них не удался блицкриг в прошлом году, поэтому они двигаются теперь поэтапно. По крайней мере, пытаются, потому что наши защитники не дают им этого сделать.
"Независимо от того, что враг говорит, пишет, показывает — надо всегда быть готовым к коварным сценариям, потому что они именно это и демонстрируют с начала войны", — подчеркнула Анна Маляр.
Напомним, 5 мая главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что через несколько дней уведет "вагнеровцев" из Бахмута.
В своем отступлении он "обвинил чиновников минобороны РФ". Они, по словам Евгения Пригожина, создали искусственный кадровый и снарядный голод для его ЧВК.