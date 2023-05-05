Росіяни намагаються захопити Бахмут до 9 травня, — Маляр

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр. Фото: facebook/Ганна Маляр

Ситуація на Бахмутському напрямку залишається напруженою через активні дії противника, який наполегливо намагається захопити контроль над містом до 9 травня. Для реалізації своєї стратегії ворожі сили стягують загони на території інших районів та замінюють ними штурмові загони десантників, які нині воюють на Бахмутському напрямку.

Про це повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

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Маляр повідомила, що українські військові не дають ворогові можливості прорвати оборонні позиції. Завдяки своїй високій бойовій готовності та професіоналізму, українські бійці стійко тримають оборону та активно відбивають напади противника.

Крім того, українська артилерія продовжує успішно здійснювати вогневі удари по супротивнику. В рамках цих операцій було знищено склади, де зберігалися боєприпаси вагнерівців, що послабило їхню боєздатність.

Нагадаємо, що "вагнерівці" залишать усі свої позиції в районі Бахмута. Це станеться вже 10 травня одразу після Дня Перемоги. Цю дату Євген Пригожин пояснив так — він хоче, щоб у "святкове для росіян свято", День Перемоги, частина Бахмута все ще залишалася під російським контролем.

Також ми писали, що командувач східного угрупування військ генерал-полковник Олександр Сирський приїхав до українських військових, які виконують бойові завдання на Бахмутському напрямку. Він разом із командирами ухвалив низку необхідних рішень.