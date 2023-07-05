Маляр пояснила, навіщо Росія нагнітає ситуацію навколо ЗАЕС

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Фото з відкритих джерел

Російська Федерація нагнітає ситуацію навколо Запорізької АЕС для того, аби зламати ситуацію у війні на свою користь. Тим часом у чотирьох регіонах України проводять навчання екстрених служб на випадок російського теракту.

Про це заступниця міністра оборони України Ганна Маляр написала на своєму Telegram-каналі.

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Навчання у чотирьох областях

Ганна Маляр зазначила, що російські окупанти здатні на будь-який злочин, навіть на підрив атомної електростанції.

Тому, за словами заступниці міністра оборони, у чотирьох українських областях зараз тривають навчання екстрених служб.

Метою навчання є мінімізація негативних наслідків можливого російського теракту на ЗАЕС.

Крім Запорізької області, де і розташована ЗАЕС, навчання відбуваються у таких областях:

Дніпропетровська;

Миколаївська;

Херсонська.

Навіщо Росії істерія навколо ЗАЕС

Ганна Маляр пояснила, чому країна-агресор нагнітає ситуацію навколо Запорізької атомної електростанції.

Це потрібно росіянам, щоб переломити хід війни на свою користь, зазначила заступниця міністра оборони.

"Обидва сценарії — як залякування терористичними діями, так і їх безпосереднє вчинення — для РФ є інструментом досягнення воєнних цілей", — зазначила Маляр.

Маляр про ситуацію навколо ЗАЕС

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що окупанти, ймовірно, підірвуть Запорізьку атомну електростанцію. Є інформація, що російські військові розмістили вибухівку на даху кількох енергоблоків і, за словами Президента, світ має зупинити це зло.

Також ми писали, що заступниця міністра оборони України Ганна Маляр прокоментувала інформацію про можливий підрив Запорізької АЕС. Вона наголосила на важливості того, щоб українці були підготовлені до будь-яких обставин.

Додамо, що Збройні сили України офіційно повідомили про можливу провокацію на ЗАЕС найближчим часом, яку можуть вчинити окупанти. 4 червня на території третього та четвертого енергоблоків російські терористи, ймовірно, розмістили вибухівки.