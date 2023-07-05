Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Маляр пояснила, навіщо Росія нагнітає ситуацію навколо ЗАЕС arrow

Маляр пояснила, навіщо Росія нагнітає ситуацію навколо ЗАЕС

5 липня 2023 13:34
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Маляр пояснила, навіщо Росія нагнітає ситуацію навколо ЗАЕС
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Фото з відкритих джерел
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російська Федерація нагнітає ситуацію навколо Запорізької АЕС для того, аби зламати ситуацію у війні на свою користь. Тим часом у чотирьох регіонах України проводять навчання екстрених служб на випадок російського теракту.

Про це заступниця міністра оборони України Ганна Маляр написала на своєму Telegram-каналі.

Читайте також:

Навчання у чотирьох областях

Ганна Маляр зазначила, що російські окупанти здатні на будь-який злочин, навіть на підрив атомної електростанції.

Тому, за словами заступниці міністра оборони, у чотирьох українських областях зараз тривають навчання екстрених служб.

Метою навчання є мінімізація негативних наслідків можливого російського теракту на ЗАЕС.

Крім Запорізької області, де і розташована ЗАЕС, навчання відбуваються у таких областях:

  • Дніпропетровська;
  • Миколаївська;
  • Херсонська.

Навіщо Росії істерія навколо ЗАЕС

Ганна Маляр пояснила, чому країна-агресор нагнітає ситуацію навколо Запорізької атомної електростанції.

Це потрібно росіянам, щоб переломити хід війни на свою користь, зазначила заступниця міністра оборони.

"Обидва сценарії — як залякування терористичними діями, так і їх безпосереднє вчинення — для РФ є інструментом досягнення воєнних цілей", — зазначила Маляр. 

Маляр про ситуацію навколо ЗАЕС
Маляр про ситуацію навколо ЗАЕС

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що окупанти, ймовірно, підірвуть Запорізьку атомну електростанцію. Є інформація, що російські військові розмістили вибухівку на даху кількох енергоблоків і, за словами Президента, світ має зупинити це зло.

Також ми писали, що заступниця міністра оборони України Ганна Маляр прокоментувала інформацію про можливий підрив Запорізької АЕС. Вона наголосила на важливості того, щоб українці були підготовлені до будь-яких обставин.

Додамо, що Збройні сили України офіційно повідомили про можливу провокацію на ЗАЕС найближчим часом, яку можуть вчинити окупанти. 4 червня на території третього та четвертого енергоблоків російські терористи, ймовірно, розмістили вибухівки.

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

None

Спецпроєкт "Герої в тилу": як команда "Зоопатруля" рятувала тварин від голодної смерті

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

Новина з відео

15:55 Мобілізований Козловський з автоматом в руках записав перше відео в ЗСУ

Оновлено

20:29 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз