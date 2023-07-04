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"Ми повинні бути морально готовими": Маляр про можливість підриву ЗАЕС

4 липня 2023 23:55
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
"Ми повинні бути морально готовими": Маляр про можливість підриву ЗАЕС
Заступник міністра оборони Ганна Маляр. Фото: Scanpix
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр прокоментувала інформацію про можливий підрив Запорізької АЕС. Вона наголосила на важливості того, щоб українці були підготовлені до будь-яких обставин.

Про це Маляр розповіла в ефірі телемарафону.

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Маляр висловила свою думку, згідно з якою Російська Федерація не знає меж у своїх діях.

"Не може бути жодних ілюзій щодо Російської Федерації, і взагалі не може бути тепер розмов після всієї цієї повномасштабної війни, а чи можуть вони вдатися до підриву ЗАЕС чи ні, а підуть вони на це чи ні", — сказала вона.

Також Маляр сказала, що немає меж, на які не пішла б РФ у своєму безумстві.

"Тому тут важливо, у цій ситуації, щоб ми всі були, по-перше, морально до всього готові, по-друге, ми вже навчені до всього готуватися. Ми маємо бути до всього готові. У нас іншого виходу немає", додала вона.

Нагадаємо, що Збройні Сили України офіційно повідомили про можливу провокацію на ЗАЕС найближчим часом, яку можуть здійснити окупанти. Сьогодні, 4 червня, на території третього та четвертого енергоблоків російські терористи, ймовірно, розмістили вибухівку.

Також ми писали, що російські окупанти — як цивільні, так і військові — почали виїжджати з території Запорізької АЕС та міста Енергодар. Останньою датою виїзду до Криму окупанти назвали 5 липня.

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