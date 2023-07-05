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Маляр объяснила, зачем Россия нагнетает ситуацию вокруг ЗАЭС

5 июля 2023 13:34
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Маляр объяснила, зачем Россия нагнетает ситуацию вокруг ЗАЭС
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Фото из открытых источников
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российская Федерация нагнетает ситуацию вокруг Запорожской АЭС, чтобы сломать ситуацию в войне в свою пользу. Между тем, в четырех регионах Украины проводят обучение экстренных служб на случай российского теракта.

Об этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр написала на своем Telegram-канале.

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Обучение в четырех областях

Анна Маляр отметила, что российские оккупанты способны на любое преступление, даже на подрыв атомной электростанции.

Поэтому, по словам заместителя министра обороны, в четырех украинских областях сейчас идет обучение экстренных служб.

Целью обучения является минимизация негативных последствий возможного российского теракта в ЗАЭС.

Кроме Запорожской области, где и расположена ЗАЭС, обучение проходит в следующих областях:

  • Днепропетровская;
  • Николаевская;
  • Херсонская.

Зачем России истерия вокруг ЗАЭС

Анна Маляр объяснила, почему страна-агрессор нагнетает ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции.

Это нужно россиянам, чтобы переломить ход войны в свою пользу, отметила заместитель министра обороны.

"Оба сценария — как запугивание террористическими действиями, так и их непосредственное совершение — для РФ являются инструментом достижения военных целей", — отметила Маляр.

Маляр о ситуации вокруг ЗАЭС
Маляр о ситуации вокруг ЗАЭС

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупанты, вероятно, взорвут Запорожскую атомную электростанцию. Есть информация, что российские военные разместили взрывчатку на крыше нескольких энергоблоков и, по словам Президента, мир должен остановить это зло.

Также мы писали, что заместитель министра обороны Украины Анна Маляр прокомментировала информацию о возможном подрыве Запорожской АЭС. Она отметила важность того, чтобы украинцы были подготовлены к любым обстоятельствам.

Добавим, что Вооруженные силы Украины официально сообщили о возможной провокации на ЗАЭС в ближайшее время, которую могут совершить оккупанты. 4 июня на территории третьего и четвертого энергоблоков российские террористы, вероятно, разместили взрывчатки.

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