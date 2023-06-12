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У Генштабі розповіли про успіхи українських військових на передовій

12 червня 2023 06:36
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Генштабі розповіли про успіхи українських військових на передовій
Українські захисники на спецзавданні. Фото: Генштаб ЗСУ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Українські захисники упродовж доби шість разів вдарили по росіянах. Зокрема ЗСУ уразили два ворожі артпідрозділи.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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"Підрозділи ракетних військ і артилерії водночас уразили 2 пункти управління, 2 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та радіолокаційну станцію ворога", — йдеться в повідомленні.

Контрнаступ українських бійців

Нагадаємо, що численні західні медіа припускають, що Україна нарешті розпочала довгоочікуваний контрнаступ, активізувавши дії щонайменше на трьох ділянках фронту. Посилаючись на джерела серед військових та у політичних колах, західні журналісти вважають, що найменш вдалі дії в українців в районі Оріхова на Запоріжжі. Але це не має бути приводом для поспішних висновків щодо спроможності ЗСУ.

Також ми писали, що 10 червня Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що українська армія почала довгоочікуваний контрнаступ. А Міноборони показало інтригуюче відео з Будановим.

Додамо, що 11 червня українські бійці звільнили населений пункт Благодатне (Бахмутський район, Донецька область). Над селищем вже майорить український прапор.

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