Маляр показала, как выглядит БМП "Брэдли" после попадания российской ракеты

Экипаж бронеавтомобиля, выживший благодаря западным стандартам качества. Фото: Telegram Маляр

Американский бронеавтомобиль "Брэдли" спас жизнь украинских военных. После прямого попадания в башню БМП российской ракеты только у одного члена экипажа зафиксировали легкую контузию.

Об этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила на своем Telegram-канале.

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Анна Маляр опубликовала фотографию бронеавтомобиля "Брэдли", который во время боевых действий 47-й бригады на южном фронте получил прямое попадание российской ракеты в башню.

БМП "Брэдли" после прямого попадания российской ракеты

Фото: Telegram Маляр

На фотографии можно заметить, что повреждений на этом образце западной техники минимум. После попадания "Брэдли" не остановился, а механик-водитель сумел отвезти бронемашину в безопасное место и погасил пламя на месте попадания.

Водитель бронемашины

Фото: Telegram Маляр

Никто всерьез не пострадал

Другим важным моментом Маляр назвала, что весь экипаж БМП выжил.

Единственным следствием прямого попадания российской ракеты стала легкая контузия у одного нашего военного.

"Этот пример доказывает, что заявленная производителем бронемашин незаурядная боевая живучесть — не просто слова. "Брэдли" помогает сохранить самое ценное — жизнь военнослужащих. А сталь всегда можно восстановить", — подчеркнула Маляр, заявив, что этот бронеавтомобиль уже находится на ремонте.

Маляр о качественном американском БМП "Брэдли"

Напомним, что американские бронемашины появились на поле боя в Украине еще в апреле.