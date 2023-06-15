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Маляр показала, как выглядит БМП "Брэдли" после попадания российской ракеты

15 июня 2023 14:34
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Маляр показала, как выглядит БМП "Брэдли" после попадания российской ракеты
Экипаж бронеавтомобиля, выживший благодаря западным стандартам качества. Фото: Telegram Маляр
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Американский бронеавтомобиль "Брэдли" спас жизнь украинских военных. После прямого попадания в башню БМП российской ракеты только у одного члена экипажа зафиксировали легкую контузию.

Об этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила на своем Telegram-канале.

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Анна Маляр опубликовала фотографию бронеавтомобиля "Брэдли", который во время боевых действий 47-й бригады на южном фронте получил прямое попадание российской ракеты в башню.

БМП "Брэдли" после прямого попадания российской ракеты
БМП "Брэдли" после прямого попадания российской ракеты
Фото: Telegram Маляр

На фотографии можно заметить, что повреждений на этом образце западной техники минимум. После попадания "Брэдли" не остановился, а механик-водитель сумел отвезти бронемашину в безопасное место и погасил пламя на месте попадания.

Водитель бронемашины
Водитель бронемашины
Фото: Telegram Маляр

Никто всерьез не пострадал

Другим важным моментом Маляр назвала, что весь экипаж БМП выжил.

Единственным следствием прямого попадания российской ракеты стала легкая контузия у одного нашего военного.

"Этот пример доказывает, что заявленная производителем бронемашин незаурядная боевая живучесть — не просто слова. "Брэдли" помогает сохранить самое ценное — жизнь военнослужащих. А сталь всегда можно восстановить", подчеркнула Маляр, заявив, что этот бронеавтомобиль уже находится на ремонте.

Маляр о качественном американском БМП "Брэдли"
Маляр о качественном американском БМП "Брэдли"

Напомним, что американские бронемашины появились на поле боя в Украине еще в апреле.

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