Маляр показала, как выглядит БМП "Брэдли" после попадания российской ракеты
Американский бронеавтомобиль "Брэдли" спас жизнь украинских военных. После прямого попадания в башню БМП российской ракеты только у одного члена экипажа зафиксировали легкую контузию.
Об этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила на своем Telegram-канале.
Непробиваемая бронемашина
Анна Маляр опубликовала фотографию бронеавтомобиля "Брэдли", который во время боевых действий 47-й бригады на южном фронте получил прямое попадание российской ракеты в башню.
На фотографии можно заметить, что повреждений на этом образце западной техники минимум. После попадания "Брэдли" не остановился, а механик-водитель сумел отвезти бронемашину в безопасное место и погасил пламя на месте попадания.
Никто всерьез не пострадал
Другим важным моментом Маляр назвала, что весь экипаж БМП выжил.
Единственным следствием прямого попадания российской ракеты стала легкая контузия у одного нашего военного.
"Этот пример доказывает, что заявленная производителем бронемашин незаурядная боевая живучесть — не просто слова. "Брэдли" помогает сохранить самое ценное — жизнь военнослужащих. А сталь всегда можно восстановить", — подчеркнула Маляр, заявив, что этот бронеавтомобиль уже находится на ремонте.
Напомним, что американские бронемашины появились на поле боя в Украине еще в апреле.