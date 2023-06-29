Маляр сообщила о продвижении сил обороны на юге и востоке
Украинские войска продвигаются вперед, как на южном, так и на восточном фронтах. Под Бахмутом Силы обороны Украины перехватили оперативную инициативу.
Об этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила на своем Telegram-канале.
Южный фронт
По словам Маляр, существенные успехи украинская армия имеет в направлении Ровнополь — Володино.
"[Силы обороны Украины] закрепляются на достигнутых рубежах и наносят серьезные потери противнику. Фактически обескровливают наступательный потенциал врага, уничтожая технику, склады, пункты управления и личный состав", — подчеркнула заместитель министра обороны.
Продвижение на Бердянском направлении в некоторых местах составляет до 1300 метров.
На двух других южных направлениях, Запорожском и Мелитопольском, украинские войска продолжают уничтожать вражеские силы.
Туда оккупанты бросили даже бригаду морской пехоты, которая в свое время сдала Херсон.
Восточный фронт
Украинская армия перехватила оперативную инициативу на Бахмутском участке фронта.
Силы обороны ощутимо продвинулись в этом направлении:
- под Клещиевкой — на 1200 м.;
- под Курдюмовкой — на 1500 м.
"Наши преуспевают. Сейчас закрепляются на освобожденных рубежах. В целом на Бахмутском направлении снова горячо, продолжаются ожесточенные бои. Враг подтягивает туда резервы и цепляется за Бахмут всеми своими силами", — подчеркнула Анна Маляр.
Напомним, ранее Маляр заявляла, что россияне за неделю потеряли в восемь раз больше солдат, чем ВСУ.