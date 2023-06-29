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Маляр сообщила о продвижении сил обороны на юге и востоке

29 июня 2023 09:29
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Маляр сообщила о продвижении сил обороны на юге и востоке
Заместитель министра обороны Анна Маляр. Фото: Минобороны
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Украинские войска продвигаются вперед, как на южном, так и на восточном фронтах. Под Бахмутом Силы обороны Украины перехватили оперативную инициативу.

Об этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила на своем Telegram-канале.

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Южный фронт

По словам Маляр, существенные успехи украинская армия имеет в направлении Ровнополь — Володино.

"[Силы обороны Украины] закрепляются на достигнутых рубежах и наносят серьезные потери противнику. Фактически обескровливают наступательный потенциал врага, уничтожая технику, склады, пункты управления и личный состав", — подчеркнула заместитель министра обороны.

Продвижение на Бердянском направлении в некоторых местах составляет до 1300 метров.

На двух других южных направлениях, Запорожском и Мелитопольском, украинские войска продолжают уничтожать вражеские силы.

Туда оккупанты бросили даже бригаду морской пехоты, которая в свое время сдала Херсон.

Восточный фронт

Украинская армия перехватила оперативную инициативу на Бахмутском участке фронта.

Силы обороны ощутимо продвинулись в этом направлении:

  • под Клещиевкой — на 1200 м.;
  • под Курдюмовкой — на 1500 м.

"Наши преуспевают. Сейчас закрепляются на освобожденных рубежах. В целом на Бахмутском направлении снова горячо, продолжаются ожесточенные бои. Враг подтягивает туда резервы и цепляется за Бахмут всеми своими силами", — подчеркнула Анна Маляр.

Маляр об успехах ВСУ
Маляр об успехах ВСУ

Напомним, ранее Маляр заявляла, что россияне за неделю потеряли в восемь раз больше солдат, чем ВСУ.

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