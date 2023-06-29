Маляр сообщила о продвижении сил обороны на юге и востоке

Заместитель министра обороны Анна Маляр. Фото: Минобороны

Украинские войска продвигаются вперед, как на южном, так и на восточном фронтах. Под Бахмутом Силы обороны Украины перехватили оперативную инициативу.

Об этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила на своем Telegram-канале.

Читайте также:

Южный фронт

По словам Маляр, существенные успехи украинская армия имеет в направлении Ровнополь — Володино.

"[Силы обороны Украины] закрепляются на достигнутых рубежах и наносят серьезные потери противнику. Фактически обескровливают наступательный потенциал врага, уничтожая технику, склады, пункты управления и личный состав", — подчеркнула заместитель министра обороны.

Продвижение на Бердянском направлении в некоторых местах составляет до 1300 метров.

На двух других южных направлениях, Запорожском и Мелитопольском, украинские войска продолжают уничтожать вражеские силы.

Туда оккупанты бросили даже бригаду морской пехоты, которая в свое время сдала Херсон.

Восточный фронт

Украинская армия перехватила оперативную инициативу на Бахмутском участке фронта.

Силы обороны ощутимо продвинулись в этом направлении:

под Клещиевкой — на 1200 м.;

под Курдюмовкой — на 1500 м.

"Наши преуспевают. Сейчас закрепляются на освобожденных рубежах. В целом на Бахмутском направлении снова горячо, продолжаются ожесточенные бои. Враг подтягивает туда резервы и цепляется за Бахмут всеми своими силами", — подчеркнула Анна Маляр.

Маляр об успехах ВСУ

Напомним, ранее Маляр заявляла, что россияне за неделю потеряли в восемь раз больше солдат, чем ВСУ.