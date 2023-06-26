Росіяни за тиждень втратили увосьмеро більше солдатів, ніж ЗСУ, — Маляр

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Фото: "Медіацентр Україна"

За минулий тиждень російські окупаційні війська втратили 17 зенітних комплексів та 11 пунктів управління. Втрати росіян у живій силі увосьмеро більші, ніж у українців.

Про це заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила під час включення із Military Media Center.

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Знищена російська техніка

За словам Маляр, протягом минулого тижня Сили оборони України знищили сотні одиниць російської військової техніки.

Одними із найважливіших знищених цілей стали три гелікоптери окупаційних військ:

два гвинтокрили К-52;

один вертоліт Мі-24.

Крім того, українці знищили 17 зенітно-ракетних комплексів російської армії, 11 пунктів управління та сім складів з боєприпасами.

Різниця у втратах в живій силі

Росіяни зазнають і серйозних кадрових втрат.

Так, за словами Ганни Маляр, протягом минулого тижня російські окупаційні війська втратили убитими у вісім разів більше, ніж Сили оборони України.

Маляр про російські втрати на фронті

Нагадаємо, Маляр повідомляла, що Сили оборони України звільнили під час літнього контрнаступу на південному фронті близько 130 кв. км. За тиждень українська армія здійснила майже 9 тис. вогневих завдань на Таврійському напрямку.