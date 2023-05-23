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Маляр про події на Бєлгородщині: у Росії почалося повстання

23 травня 2023 14:54
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Маляр про події на Бєлгородщині: у Росії почалося повстання
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Фото: Міноборони України
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Так звані інциденти з вибухами на україно-російському кордоні, а саме в Бєлгородській області, — це передбачувана внутрішня криза. Вона назрівала ще до повномасштабного вторгення Росії.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр на своїй сторінці в Telegram.

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Вибухи в російських областях — це вже свідомий протест людей проти диктаторського путінського режиму. Росіяни починають розуміти, що його необхідно змінювати. І це не виникло раптово за кілька днів, невдоволення накопичувалось поступово, каже Маляр.

"Це патріоти Росії, наскільки ми розуміємо. Люди, які повстали фактично проти путінського режиму. Тому що те, що робить Путін з Російською Федерацією тим, що він з нами веде війну, викликає невдоволення в усіх свідомих росіян. І те, що для них ганебно зараз діставати свій паспорт, що вони соромляться показати у світі, що вони — громадяни Росії, рано чи пізно повинно було призвести саме до того, що зараз відбувається на Бєлгородщині", — зазначила заступниця міністра оборони України.

Ганна Маляр також наголошує й на тому, що "це внутрішньоросійські тенденції, продиктовані бажанням громадян змінити політичний устрій країни та припинити криваву війну, яку розв’язав Кремль".

Нагадаємо, раніше ми писали, що генерал Сполучених Штатів Америки у відставці, колишній командувач сухопутними силами США в Європі Марк Гертлінг заявив, що вибухи в Бєлгородській області можуть бути спеціально спланованими обманними операціями. Або ж в іншому випадку — продовженням бойових дій перед українським наступом.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Сполучених Штатах Америки відреагували на вибухи в Бєлгородській області. У Держдепартаменті США заявили, що жодним чином не причетні до інциденту. 

Додамо, що у понеділок, 22 травня, у соцмережах та телеграм-каналах з’явилися повідомлення про бойові зіткнення на українсько-російському кордоні між Бєлгородською областю Росії та Харківщиною.

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