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Маляр о событиях на Белгородщине: в России началось восстание

23 мая 2023 14:54
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Маляр о событиях на Белгородщине: в России началось восстание
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Фото: Минобороны Украины
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Так называемые инциденты с взрывами на украинско-российской границе, а именно в Белгородской области, — это ожидаемый внутренний кризис. Он назревал еще до полномасштабного вторжения России.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр на своей странице в Telegram.

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Взрывы в российских областях — это уже сознательный протест людей против диктаторского путинского режима. Россияне начинают понимать, что его нужно менять. И это не возникло за несколько дней, недовольство накапливалось постепенно, говорит Маляр.

"Это патриоты России, насколько мы понимаем. Люди, восставшие фактически против путинского режима. Потому что то, что делает Путин с Российской Федерацией тем, что он с нами ведет войну, вызывает недовольство у всех сознательных россиян. И то, что для них позорно сейчас доставать свой паспорт, что они стесняются показать в мире, что они граждане России, рано или поздно должно было привести именно к тому, что сейчас происходит на Белгородщине", — отметила заместитель министра обороны Украины.

Анна Маляр также отмечает и то, что "это внутрироссийские тенденции, продиктованные желанием граждан изменить политическое устройство страны и прекратить кровавую войну, развязанную Кремлем".

Напомним, ранее мы писали, что генерал Соединенных Штатов Америки в отставке, бывший командующий сухопутными силами США в Европе Марк Гертлинг заявил, что взрывы в Белгородской области могут быть специально спланированы обманными операциями. Или в противном случае — продолжением боевых действий перед украинским наступлением.

Напомним, ранее мы писали, что в Соединенных Штатах Америки отреагировали на взрывы в Белгородской области. В Госдепартаменте США заявили, что никак не причастны к инциденту.

В понедельник, 22 мая, в соцсетях и телеграмм-каналах появились сообщения о боевых столкновениях на украинско-российской границе между Белгородской областью России и Харьковщиной.

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