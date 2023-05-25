Маляр розповіла, де на фронті тривають найактивніші бойові дії
Військові дії в Україні тривають на східному фронті. Найгарячішими напрямками є Бахмутський та Куп’янський, де росіяни намагаються атакувати.
Про це заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила на своєму Telegram-каналі.
Війна на Сході
За словами Маляр, найактивніші бойові дії тривають на східному напрямку, в Донецькій та Луганській областях.
Російські окупанти намагаються наступати на кількох напрямках — Авдіївському, Бахмутському, Куп’янському, Лиманському та Мар'їнському.
Луганщина
На Куп’янському напрямку тривають активні бої, росіяни намагаються захопити нові території і рухатися уперед, але, як зазначила Маляр, зазнають втрат.
На Лиманському напрямку окупанти тимчасово припинили атакувальні дії.
Донецька область
Під Бахмутом українські війська просуваються по флангах, а росіяни намагаються протидіяти наступу ЗСУ вогнем своєї артилерії.
У самому місті Сили оборони контролюють частину району під назвою "Літак".
Під Авдіївкою та Мар’їнкою усі атаки російських окупантів були відбиті.
Чи втекли "вагнерівці" з Бахмута
Маляр наголосила, що найманці ПВК "Вагнер" відійшли з передмість Бахмута.
У самому місті, попри заяви Євгена Пригожина, "вагнерівці" залишаються.
Нагадаємо, що за подіями на фронті можна слідкувати у режимі реального часу.