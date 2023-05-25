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Маляр розповіла, де на фронті тривають найактивніші бойові дії

25 травня 2023 13:32
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Маляр розповіла, де на фронті тривають найактивніші бойові дії
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Фото: Telegram-канал Маляр
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Військові дії в Україні тривають на східному фронті. Найгарячішими напрямками є Бахмутський та Куп’янський, де росіяни намагаються атакувати.

Про це заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила на своєму Telegram-каналі.

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За словами Маляр, найактивніші бойові дії тривають на східному напрямку, в Донецькій та Луганській областях.

Російські окупанти намагаються наступати на кількох напрямках — Авдіївському, Бахмутському, Куп’янському, Лиманському та Мар'їнському.

Луганщина

На Куп’янському напрямку тривають активні бої, росіяни намагаються захопити нові території і рухатися уперед, але, як зазначила Маляр, зазнають втрат.

На Лиманському напрямку окупанти тимчасово припинили атакувальні дії.

Донецька область

Під Бахмутом українські війська просуваються по флангах, а росіяни намагаються протидіяти наступу ЗСУ вогнем своєї артилерії.

У самому місті Сили оборони контролюють частину району під назвою "Літак".

Під Авдіївкою та Мар’їнкою усі атаки російських окупантів були відбиті.

Чи втекли "вагнерівці" з Бахмута

Маляр наголосила, що найманці ПВК "Вагнер" відійшли з передмість Бахмута.

У самому місті, попри заяви Євгена Пригожина, "вагнерівці" залишаються.

Нагадаємо, що за подіями на фронті можна слідкувати у режимі реального часу.

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