Маляр рассказала, где на фронте продолжаются самые активные боевые действия
Военные действия в Украине продолжаются на восточном фронте. Самыми горячими направлениями являются Бахмутское и Купянское, где россияне пытаются атаковать.
Об этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила на своем Telegram-канале.
Война на Востоке
По словам Маляр, наиболее активные боевые действия продолжаются на восточном направлении, в Донецкой и Луганской областях.
Российские оккупанты пытаются наступать на нескольких направлениях — Авдеевском, Бахмутском, Купянском, Лиманском и Марьинском.
Луганская область
На Купянском направлении продолжаются активные бои, россияне пытаются захватить новые территории и двигаться вперед, но, как отметила Маляр, несут потери.
На Лиманском направлении оккупанты временно прекратили атакующие действия.
Донецкая область
Под Бахмутом украинские войска продвигаются по флангам, а россияне пытаются противодействовать наступлению ВСУ огнем своей артиллерии.
В самом городе Силы обороны контролируют часть района под названием "Літак".
Под Авдеевкой и Марьинкой все атаки российских оккупантов были отбиты.
Сбежали ли "вагнеровцы" из Бахмута
Маляр подчеркнула, что наемники ЧВК "Вагнер" отошли из пригородов Бахмута.
В самом городе, несмотря на заявления Евгения Пригожина, "вагнеровцы" остаются.
Напомним, что за происходящим на фронте можно следить в режиме реального времени.