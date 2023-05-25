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Маляр рассказала, где на фронте продолжаются самые активные боевые действия

25 мая 2023 13:32
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Маляр рассказала, где на фронте продолжаются самые активные боевые действия
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Фото: Telegram-канал Маляр
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Военные действия в Украине продолжаются на восточном фронте. Самыми горячими направлениями являются Бахмутское и Купянское, где россияне пытаются атаковать.

Об этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила на своем Telegram-канале.

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По словам Маляр, наиболее активные боевые действия продолжаются на восточном направлении, в Донецкой и Луганской областях.

Российские оккупанты пытаются наступать на нескольких направлениях — Авдеевском, Бахмутском, Купянском, Лиманском и Марьинском.

Луганская область

На Купянском направлении продолжаются активные бои, россияне пытаются захватить новые территории и двигаться вперед, но, как отметила Маляр, несут потери.

На Лиманском направлении оккупанты временно прекратили атакующие действия.

Донецкая область

Под Бахмутом украинские войска продвигаются по флангам, а россияне пытаются противодействовать наступлению ВСУ огнем своей артиллерии.

В самом городе Силы обороны контролируют часть района под названием "Літак".

Под Авдеевкой и Марьинкой все атаки российских оккупантов были отбиты.

Сбежали ли "вагнеровцы" из Бахмута

Маляр подчеркнула, что наемники ЧВК "Вагнер" отошли из пригородов Бахмута.

В самом городе, несмотря на заявления Евгения Пригожина, "вагнеровцы" остаются.

Напомним, что за происходящим на фронте можно следить в режиме реального времени.

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