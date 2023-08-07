Маляр розповіла, як окупанти намагаються завадити контрнаступу на півдні
Триває український контрнаступ. Щоб завадити ЗСУ просуватися далі на південному напрямку, окупанти будують складні інженерні перешкоди.
Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у етері телемарафону.
За її словами, на минулому тижні для ЗСУ ситуація на півдні України було складною.
"На півдні теж доволі складна ситуація була весь минулий тиждень. Наші Збройні сили на основних напрямках наступу, а саме Мелітопольському та Бердянському, стикаються із суцільним мінуванням", — зазначила Маляр.
Окупанти всіма силами намагаються укріпити свої позиції, щоб уповільнити контрнаступ.
"Ворог мінує позиції навіть в три шари. Також росіяни укріплюють і бетонують ключові для них панівні висоти", — додала заступниця міністра.
За її словами саме такі ускладненні та інженерні укріплення сповільнюють рух ЗСУ вперед. Водночас, українські захисники виконуюють одну з ключових задач — ослаблення ворога.
"Тому ворог просуватися не може. І безумовно це зниження ворожого потенціалу. Як оборонного, так і наступального", — розповіла Маляр.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські окупанти самі фактично визнають, що можуть не втримати південний фронт.
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