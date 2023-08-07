Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Маляр розповіла, як окупанти намагаються завадити контрнаступу на півдні arrow

Маляр розповіла, як окупанти намагаються завадити контрнаступу на півдні

7 серпня 2023 10:40
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор
Маляр розповіла, як окупанти намагаються завадити контрнаступу на півдні
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Фото: Ukraine media center.
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Триває український контрнаступ. Щоб завадити ЗСУ просуватися далі на південному напрямку, окупанти будують складні інженерні перешкоди. 

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у етері телемарафону

Читайте також:

За її словами, на минулому тижні для ЗСУ ситуація на півдні України було складною.

"На півдні теж доволі складна ситуація була весь минулий тиждень. Наші Збройні сили на основних напрямках наступу, а саме Мелітопольському та Бердянському, стикаються із суцільним мінуванням", — зазначила Маляр.

Окупанти всіма силами намагаються укріпити свої позиції, щоб уповільнити контрнаступ.

"Ворог мінує позиції навіть в три шари. Також росіяни укріплюють і бетонують ключові для них панівні висоти", — додала заступниця міністра.

За її словами саме такі ускладненні та інженерні укріплення сповільнюють рух ЗСУ вперед. Водночас, українські захисники виконуюють одну з ключових задач — ослаблення ворога.

"Тому ворог просуватися не може. І безумовно це зниження ворожого потенціалу. Як оборонного, так і наступального", — розповіла Маляр.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські окупанти самі фактично визнають, що можуть не втримати південний фронт.

Також ми писали, у Харкові судитимуть колаборанта, який забезпечував окупантів бензином.

Раніше ми писали, що РФ готується до повної морської блокади України.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

None

Наша справа: найбільші проблеми столичних мостів, і хто за них відповідальний

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз