Маляр розповіла, як окупанти намагаються завадити контрнаступу на півдні

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Фото: Ukraine media center.

Триває український контрнаступ. Щоб завадити ЗСУ просуватися далі на південному напрямку, окупанти будують складні інженерні перешкоди.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у етері телемарафону.

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За її словами, на минулому тижні для ЗСУ ситуація на півдні України було складною.

"На півдні теж доволі складна ситуація була весь минулий тиждень. Наші Збройні сили на основних напрямках наступу, а саме Мелітопольському та Бердянському, стикаються із суцільним мінуванням", — зазначила Маляр.

Окупанти всіма силами намагаються укріпити свої позиції, щоб уповільнити контрнаступ.

"Ворог мінує позиції навіть в три шари. Також росіяни укріплюють і бетонують ключові для них панівні висоти", — додала заступниця міністра.

За її словами саме такі ускладненні та інженерні укріплення сповільнюють рух ЗСУ вперед. Водночас, українські захисники виконуюють одну з ключових задач — ослаблення ворога.

"Тому ворог просуватися не може. І безумовно це зниження ворожого потенціалу. Як оборонного, так і наступального", — розповіла Маляр.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські окупанти самі фактично визнають, що можуть не втримати південний фронт.

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