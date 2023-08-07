Маляр рассказала, как оккупанты пытаются помешать контрнаступлению на юге

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Фото: Ukraine media center.

Продолжается украинское контрнаступление. Чтобы помешать ВСУ продвигаться дальше на южном направлении, оккупанты строят сложные инженерные препятствия.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона.

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По ее словам, на прошлой неделе для ВСУ ситуация на юге Украины была сложной.

"На юге тоже довольно сложная ситуация была всю прошлую неделю. Наши Вооруженные силы по основным направлениям наступления, а именно Мелитопольскому и Бердянскому, сталкиваются со сплошным минированием" , — отметила Маляр.

Оккупанты всеми силами пытаются укрепить свои позиции, чтобы замедлить контрнаступление.

"Враг минует позиции даже в три слоя. Также россияне укрепляют и бетонируют ключевые для них господствующие высоты", — добавила замминистра.

По ее словам, именно такие усложнения и инженерные укрепления замедляют движение ВСУ вперед. В то же время, украинские защитники выполняют одну из ключевых задач – ослабление врага.

"Поэтому враг продвигаться не может. И безусловно это снижение вражеского потенциала. Как оборонительного, так и наступательного" , — рассказала Маляр.

Напомним, ранее стало известно, что российские оккупанты сами фактически признают, что могут не удержать южный фронт.

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