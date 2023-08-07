Маляр рассказала, как оккупанты пытаются помешать контрнаступлению на юге
Продолжается украинское контрнаступление. Чтобы помешать ВСУ продвигаться дальше на южном направлении, оккупанты строят сложные инженерные препятствия.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона.
По ее словам, на прошлой неделе для ВСУ ситуация на юге Украины была сложной.
"На юге тоже довольно сложная ситуация была всю прошлую неделю. Наши Вооруженные силы по основным направлениям наступления, а именно Мелитопольскому и Бердянскому, сталкиваются со сплошным минированием" , — отметила Маляр.
Оккупанты всеми силами пытаются укрепить свои позиции, чтобы замедлить контрнаступление.
"Враг минует позиции даже в три слоя. Также россияне укрепляют и бетонируют ключевые для них господствующие высоты", — добавила замминистра.
По ее словам, именно такие усложнения и инженерные укрепления замедляют движение ВСУ вперед. В то же время, украинские защитники выполняют одну из ключевых задач – ослабление врага.
"Поэтому враг продвигаться не может. И безусловно это снижение вражеского потенциала. Как оборонительного, так и наступательного" , — рассказала Маляр.
Напомним, ранее стало известно, что российские оккупанты сами фактически признают, что могут не удержать южный фронт.
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