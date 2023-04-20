Маляр розповіла, як загарбники "зомбують" молодь на окупованих територіях
На тимчасово окупованих територіях України окупанти посилюють примусове насадження російської агресивної ідеології. Особлива увага приділяється молоді.
Про це розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
Як окупанти "зомбують" молодь на окупованих територіях
За словами Маляр, окупанти розпочали потужну пропагандистську кампанію щодо добровільного відправлення школярів з тимчасово окупованих українських територій до так званих спеціально обладнаних таборів у тимчасово окупованому Криму.
"У зазначених таборах передбачається проживання дітей в спартанських умовах та проведення з ними інтенсивних заходів так званого "військово-патріотичного виховання" під керівництвом військовослужбовців збройних сил російської федерації", — розповідає заступниця міністра оборони.
Крім того, російські окупаційні адміністрації погрожують батькам, які відмовляються відправляти своїх дітей до таких таборів, тим що скоро всіх школярів відправлятимуть в зазначені табори у примусовому порядку.
Нагадаємо, нещодавно прокурори зафіксували чергові злочини бойовиків ПВК "Вагнер". Вони примусово депортували дітей із Бахмута у невідомому напрямку.