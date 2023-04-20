Маляр розповіла, як загарбники "зомбують" молодь на окупованих територіях

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Фото: Армія Inform

На тимчасово окупованих територіях України окупанти посилюють примусове насадження російської агресивної ідеології. Особлива увага приділяється молоді.

Про це розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

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За словами Маляр, окупанти розпочали потужну пропагандистську кампанію щодо добровільного відправлення школярів з тимчасово окупованих українських територій до так званих спеціально обладнаних таборів у тимчасово окупованому Криму.

"У зазначених таборах передбачається проживання дітей в спартанських умовах та проведення з ними інтенсивних заходів так званого "військово-патріотичного виховання" під керівництвом військовослужбовців збройних сил російської федерації", — розповідає заступниця міністра оборони.

Крім того, російські окупаційні адміністрації погрожують батькам, які відмовляються відправляти своїх дітей до таких таборів, тим що скоро всіх школярів відправлятимуть в зазначені табори у примусовому порядку.

Нагадаємо, нещодавно прокурори зафіксували чергові злочини бойовиків ПВК "Вагнер". Вони примусово депортували дітей із Бахмута у невідомому напрямку.