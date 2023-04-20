"Вагнерівці" примусово вивезли з Бахмута українських дітей, — Офіс Генпрокурора

Російські бойовики слухають накази командування. Фото: росЗМІ

Прокурори зафіксували чергові злочини бойовиків ПВК "Вагнер". Вони примусово депортували дітей із Бахмута у невідомому напрямку.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

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Під час моніторингу ЗМІ й проросійських Telegram-каналів прокурори виявили відео, на якому представники так званої ПВК "Вагнер" на чолі зі своїм ватажком Євгеном Пригожиним 16 квітня 2023 року незаконно депортували з Бахмута дві родини місцевих мешканців разом із двома неповнолітніми дітьми.

У другому сюжеті представник ПВК "Вагнер" спілкується з однією з цих родин та дитиною у місці тимчасового перебування.

Також встановлено, що упродовж 17-18 квітня 2023 року з цього населеного пункту озброєні "вагнерівці" вивезли у невідомому напрямку ще дві сім’ї з Бахмута з маленькими дітьми.

Загалом незаконно депортовано трьох хлопчиків та одну дівчинку.

Ювенальними прокурорами Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, нещодавно колишній в'язень Олексій Савічов, який воював у ПВК "Вагнер", розповів про розстріл мирних жителів у Бахмуті в лютому 2023 року.

Як стверджує найманець, приблизно 10 розстріляних були підлітками віком від 15-17 років.