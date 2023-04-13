Маляр розповіла, як Україна відповість на російську агресію

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Фото: Армія Inform

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що Україна відповість на російську агресію розгромом окупанта та вироками вбивцям. За її словами, вимога держави — створити Спецтрибунал.

Про це Маляр сказала на брифінгу у Military Media Center.

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Маляр зазначила, що Україна поставила жорстко і юридично грамотно питання відповідальності Росії за війну.

"Наша вимога – це створити Спецтрибунал по злочину агресії Російської Федерації", — сказала вона.

За її словами, Російську Федерацію потрібно притягати до відповідальності не лише за воєнні злочини та злочини проти людяності, а за стрижневий — це злочин агресії. Маляр наголосила, що всі інші правопорушення є похідними від нього.

"Ми відповімо українською люттю на те, що робить Російська Федерація на нашій території, на це жорстоке знищення наших людей і на те, що сьогодні на сході рівняють наші міста із землею і повністю знищують всю інфраструктуру", — зазначила Маляр.

Заступниця міністра оборони наголосила, противник повинен знати, що українці не бояться його та готові боротися до перемоги.

Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої у справах дітей у РФ Марії Львової-Бєлової. Обох звинувачують у викраденнях українських дітей та вивезенні їх до Росії.

Також ми писали, російські військові продовжують наступ на сході України, охоплюючи чотири напрями: Мар'їнський, Лиманський, Авдіївський та Бахмутський.