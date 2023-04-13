Маляр рассказала, как Украина ответит на российскую агрессию

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Фото: Армия Inform

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Украина ответит на российскую агрессию разгромом оккупанта и приговорами убийцам. По ее словам, требование государства создать Спецтрибунал.

Об этом Маляр сказала на брифинге в Military Media Center.

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Маляр отметила, что Украина поставила жестко и юридически грамотно вопросы ответственности России за войну.

"Наше требование — это создать Спецтрибунал по преступлению агрессии Российской Федерации", — сказала она.

По ее словам, Российскую Федерацию нужно привлекать к ответственности не только за военные преступления и преступления против человечности, но и за стержневой — это преступление агрессии. Маляр подчеркнула, что все другие правонарушения производны от него.

"Мы ответим украинской яростью на то, что делает Российская Федерация на нашей территории, на это жестокое уничтожение наших людей и на то, что сегодня на востоке равняют наши города с землей и полностью уничтожают всю инфраструктуру", — отметила Маляр.

Заместитель министра обороны подчеркнула, что противник должен знать, что украинцы не боятся его и готовы бороться к победе.

Напомним, 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по делам детей в РФ Марии Львовой-Беловой. Оба обвиняются в похищениях украинских детей и вывозе их в Россию.

Также мы писали, что российские военные продолжают наступление на востоке Украины, охватывая четыре направления: Марьинское, Лиманское, Авдеевское и Бахмутское.