Маляр розповіла, як змінилась ситуація навколо Бахмута

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Фото: facebook.com ganna maliar

Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на сході з метою вийти на кордони Донецької та Луганської областей. Втім, ворогу не вдається просуватись через потужний опір наших сил оборони.

Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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Як змінилась географія наступальних дій окупантів

Маляр зазначила, що декілька місяців тому ворог наступав на чотирьох основних напрямках: Авдіївському, Мар’їнському, Лиманському і Бахмутському. Проте вийти за цей час на кордони Донецької Луганської областей ворогу так і не вдалось.

Проте зараз географія наступальних дій ворога дещо змінилась.

"На трьох із зазначених напрямків — Бахмутський, Авдіївський, Шахтарський — протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Разом з тим на Бахмутському ворог намагався повернути втрачені позиції, але не зміг", — розповіла заступниця міністра оборони.

На інших трьох напрямках — Куп’янський, Лиманський, Мар’їнський — ворог активний та проводить доволі інтенсивні наступальні дії, але безуспішно.

Яка ситуація в Бахмуті

За словами Маляр, у місті Бахмут ситуація умовно стабільна.

"Ми контролюємо південно-західні околиці міста. "Вагнерівці" остаточно ще не залишили місто. Здійснюють інструкторську роботу з прибувшими загонами регулярної армії", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин виводить найманців з українського Бахмута. Каже, до 5 числа, місяць не вказав, виведуть звідти основну частину.