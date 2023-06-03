Маляр розповіла, як змінилась ситуація навколо Бахмута
Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на сході з метою вийти на кордони Донецької та Луганської областей. Втім, ворогу не вдається просуватись через потужний опір наших сил оборони.
Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
Як змінилась географія наступальних дій окупантів
Маляр зазначила, що декілька місяців тому ворог наступав на чотирьох основних напрямках: Авдіївському, Мар’їнському, Лиманському і Бахмутському. Проте вийти за цей час на кордони Донецької Луганської областей ворогу так і не вдалось.
Проте зараз географія наступальних дій ворога дещо змінилась.
"На трьох із зазначених напрямків — Бахмутський, Авдіївський, Шахтарський — протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Разом з тим на Бахмутському ворог намагався повернути втрачені позиції, але не зміг", — розповіла заступниця міністра оборони.
На інших трьох напрямках — Куп’янський, Лиманський, Мар’їнський — ворог активний та проводить доволі інтенсивні наступальні дії, але безуспішно.
Яка ситуація в Бахмуті
За словами Маляр, у місті Бахмут ситуація умовно стабільна.
"Ми контролюємо південно-західні околиці міста. "Вагнерівці" остаточно ще не залишили місто. Здійснюють інструкторську роботу з прибувшими загонами регулярної армії", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин виводить найманців з українського Бахмута. Каже, до 5 числа, місяць не вказав, виведуть звідти основну частину.