Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Пригожин виводить найманців з Бахмута та святкує день народження arrow

Пригожин виводить найманців з Бахмута та святкує день народження

2 червня 2023 03:02
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Пригожин виводить найманців з Бахмута та святкує день народження
Засновник ЧВК "Вагнер" Євген Пригожин. Фото: російські ЗМІ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин виводить найманців з українського Бахмуту. Каже, до 5 числа, місяць не вказав, виведуть звідти основну частину. 

Принаймні, таке відео можна було побачити на його сторінці у Telegram.

Читайте також:

З розміщеного відео важко зрозуміти, де саме розміщена база вагнерівців, адже навколо — ліс. 

Пригожин вихваляється, що зараз його хлопці хможуть відпочити, облаштуватися. Навіть провів невеличну екскурсію: показав новенькі бліндажі, ідальну, польову кухню. 

Демонстративно, як Ленін на суботнику, Пригожин ніс зрубане дерево. Зізнався, що його використає для облаштування бліндажу. З Леніним себе порівнювати не дав, каже той злий, а він — добрий.

На камеру демонстративно поїв гречки, запив її кавою. І показав, що на нього чекає лазня з нагоди дня народження. І похизувався подарунками — трьома сокирами з написами "Вагнер".

Як відомо, Євген Пригожин народився 1 червня. Цьогоріч йому виповниося 62 роки. 

Нагадаємо, російська приватна військова компанія "Вагнер" вербувала людей у Facebook та Twitter. Зарплату новим найманцям ПВК Євгена Пригожина обіцяли у розмірі близько 3000 євро на місяць.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

07:29Генштаб назвав основні напрямки, на яких концентруються окупанти

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB