Пригожин виводить найманців з Бахмута та святкує день народження

Засновник ЧВК "Вагнер" Євген Пригожин. Фото: російські ЗМІ

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин виводить найманців з українського Бахмуту. Каже, до 5 числа, місяць не вказав, виведуть звідти основну частину.

Принаймні, таке відео можна було побачити на його сторінці у Telegram.

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З розміщеного відео важко зрозуміти, де саме розміщена база вагнерівців, адже навколо — ліс.

Пригожин вихваляється, що зараз його хлопці хможуть відпочити, облаштуватися. Навіть провів невеличну екскурсію: показав новенькі бліндажі, ідальну, польову кухню.

Демонстративно, як Ленін на суботнику, Пригожин ніс зрубане дерево. Зізнався, що його використає для облаштування бліндажу. З Леніним себе порівнювати не дав, каже той злий, а він — добрий.

На камеру демонстративно поїв гречки, запив її кавою. І показав, що на нього чекає лазня з нагоди дня народження. І похизувався подарунками — трьома сокирами з написами "Вагнер".

Як відомо, Євген Пригожин народився 1 червня. Цьогоріч йому виповниося 62 роки.

Нагадаємо, російська приватна військова компанія "Вагнер" вербувала людей у Facebook та Twitter. Зарплату новим найманцям ПВК Євгена Пригожина обіцяли у розмірі близько 3000 євро на місяць.