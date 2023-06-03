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Маляр рассказала, как изменилась ситуация вокруг Бахмута

3 июня 2023 18:55
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Маляр рассказала, как изменилась ситуация вокруг Бахмута
Заместитель министра обороны Анна Маляр. Фото: facebook.com ganna maliar
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Враг продолжает сосредоточивать основные усилия на востоке, чтобы выйти на границы Донецкой и Луганской областей. Впрочем, врагу не удается продвигаться из-за мощного сопротивления наших сил обороны.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

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Как изменилась география наступательных действий оккупантов

Маляр отметила, что несколько месяцев назад враг наступал на четырех основных направлениях: Авдеевском, Марьинском, Лиманском и Бахмутском. Однако выйти за это время на границы Донецкой Луганской области врагу так и не удалось.

Однако сейчас география наступательных действий врага несколько изменилась.

"На трех из указанных направлений — Бахмутское, Авдеевское, Шахтерское — в течение суток враг наступательных действий не проводил. Вместе с тем на Бахмутском враг пытался вернуть утраченные позиции, но не смог", — рассказала заместитель министра обороны.

В других трех направлениях — Купянское, Лиманское, Марьинское — враг активен и проводит довольно интенсивные наступательные действия, но безуспешно.

Какая ситуация в Бахмуте

По словам Маляр, в городе Бахмут ситуация условно стабильная.

"Мы контролируем юго-западные окраины города. "Вагнеровцы" окончательно еще не покинули город. Осуществляют инструкторскую работу с прибывшими отрядами регулярной армии", — говорится в сообщении.

Напомним, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин выводит наемников из украинского Бахмута. Говорит, до 5 числа месяц не указал, выведут оттуда основную часть.

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