Маляр рассказала, как изменилась ситуация вокруг Бахмута
Враг продолжает сосредоточивать основные усилия на востоке, чтобы выйти на границы Донецкой и Луганской областей. Впрочем, врагу не удается продвигаться из-за мощного сопротивления наших сил обороны.
Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.
Как изменилась география наступательных действий оккупантов
Маляр отметила, что несколько месяцев назад враг наступал на четырех основных направлениях: Авдеевском, Марьинском, Лиманском и Бахмутском. Однако выйти за это время на границы Донецкой Луганской области врагу так и не удалось.
Однако сейчас география наступательных действий врага несколько изменилась.
"На трех из указанных направлений — Бахмутское, Авдеевское, Шахтерское — в течение суток враг наступательных действий не проводил. Вместе с тем на Бахмутском враг пытался вернуть утраченные позиции, но не смог", — рассказала заместитель министра обороны.
В других трех направлениях — Купянское, Лиманское, Марьинское — враг активен и проводит довольно интенсивные наступательные действия, но безуспешно.
Какая ситуация в Бахмуте
По словам Маляр, в городе Бахмут ситуация условно стабильная.
"Мы контролируем юго-западные окраины города. "Вагнеровцы" окончательно еще не покинули город. Осуществляют инструкторскую работу с прибывшими отрядами регулярной армии", — говорится в сообщении.
Напомним, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин выводит наемников из украинского Бахмута. Говорит, до 5 числа месяц не указал, выведут оттуда основную часть.