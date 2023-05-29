Маляр розповіла, як змінилась ситуація в Бахмуті

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Фото: Міноборони

У Бахмуті значно знизилась інтенсивність наступальних дій ворога, оскільки він здійснює заміну військ з "вагнерівців" на регулярні підрозділи РФ. Також окупанти намагаються стабілізувати оборону на цьому напрямку.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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Маляр зазначила, що українські війська своїми діями відчутно ускладнюють ворогу процес стабілізації оборони та перегрупування. Попри те, що наступальні дії росіян знизились, інтенсивність ворожих артилерійських обстрілів лише посилюється.

"Бахмут. Вагнерівці виводять свої підрозділи, на їх місце заходить регулярна армія. Наші війська контролюють околиці Бахмута у південно-західній частині в районі "Літак", — розповіла заступниця міністра оборони.

Вона додала, що заміна ворожих підрозділів також відбувається на півночі передмістя Бахмута, а на півдні від міста ворог робить спроби посилитись та наростити армійські підрозділи.

"Просування на флангах станом на вчора та сьогодні зранку не здійснюється у зв‘язку з виконанням інших завдань", — підсумувала Ганна Маляр.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, куди РФ хоче перекинути "вагнерівців" з Бахмута. Командування російських окупаційних сил хоче перекинути ПВК "Вагнер" на новий "гарячий напрямок" для покращення там ситуації. Таким напрямком може стати Авдіївка.