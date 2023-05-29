Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Маляр розповіла, як змінилась ситуація в Бахмуті arrow

Маляр розповіла, як змінилась ситуація в Бахмуті

29 травня 2023 13:45
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Маляр розповіла, як змінилась ситуація в Бахмуті
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Фото: Міноборони
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Бахмуті значно знизилась інтенсивність наступальних дій ворога, оскільки він здійснює заміну військ з "вагнерівців" на регулярні підрозділи РФ. Також окупанти намагаються стабілізувати оборону на цьому напрямку.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Читайте також:

Ситуація в Бахмуті станом на 29 травня

Маляр зазначила, що українські війська своїми діями відчутно ускладнюють ворогу процес стабілізації оборони та перегрупування. Попри те, що наступальні дії росіян знизились, інтенсивність ворожих артилерійських обстрілів лише посилюється.

"Бахмут. Вагнерівці виводять свої підрозділи, на їх місце заходить регулярна армія. Наші війська контролюють околиці Бахмута у південно-західній частині в районі "Літак", — розповіла заступниця міністра оборони. 

Вона додала, що заміна ворожих підрозділів також відбувається на півночі передмістя Бахмута, а на півдні від міста ворог робить спроби посилитись та наростити армійські підрозділи. 

"Просування на флангах станом на вчора та сьогодні зранку не здійснюється у зв‘язку з виконанням інших завдань", — підсумувала Ганна Маляр.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, куди РФ хоче перекинути "вагнерівців" з Бахмута. Командування російських окупаційних сил хоче перекинути ПВК "Вагнер" на новий "гарячий напрямок" для покращення там ситуації. Таким напрямком може стати Авдіївка.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB