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Стало відомо, куди росіяни хочуть перекинути ПВК "Вагнер"

29 травня 2023 10:45
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
Росіяни знайшли ПВК "Вагнер" нове застосування
Найманці ПВК "Вагнер". Фото: РосЗМІ
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

Командування російських окупаційних сил хоче перекинути ПВК "Вагнер" на новий "гарячий напрямок" для покращення там ситуації. Таким напрямком може стати Авдіївка.

Про це в коментарі Новини.LIVE повідомив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України, капітан І рангу Військово-морських Сил Владислав Селезньов.

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Владислав Селезньов
Владислав Селезньов. Фото: Новини.LIVE

"З'явилася інформація про те, що "вагнерівців" російське командування хоче перекинути під Авдіївку для того, щоб вони там "розрулили" ситуацію", — сказав Селезньов.

"Але, — зазначив він, — я якось скептично на всю цю ідею дивлюся, тому що вони дуже серйозно пошарпані в Бахмуті". 

До того ж, додав Селезньов, не зрозуміло, як і чим вони це положення там будуть виправляти. Адже ситуація в районі Авдіївки дійсно незламна — з 14-го року тривають бої і без якихось реальних територіальних здобутків для противника.

Як "Вагнер" залишає Бахмут

Найманці ПВК "Вагнер" почали залишати територію міста Бахмут. На їхнє місце заходять підрозділи російських регулярних військ, які воюють на території України.

За словами Секретаря РНБО Олексія Данілова, частина найманців Євгена Пригожина все ж залишили місто Бахмут. Проте радіти зарано, оскільки ворог намагається виграти час, аби "перегрупуватися на інших напрямках".

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